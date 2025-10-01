Barcelona - PSG, en directo: Partido hoy de la Champions League

Barcelona y PSG se enfrentan hoy (21:00 horas) en Montjuic en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, un auténtico partidazo entre el actual campeón de Europa y el eléctrico Barça de Hansi Flick. El duelo entre catalanes y parisinos es el más atractivo de la jornada y promete espectáculo y golpes.

Tanto Barça como PSG llegan al partido con bajas importantes. Hansi Flick no puede contar con Raphinha, Joan Garcia, Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen; mientras que Luis Enrique no ha podido convocar a Marquinhos, Dembélé, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

El Barcelona superó al Newcastle en St James' Park (1-2) en la primera jornada de la Champions, gracias a un doblete de Marcus Rashford.

Por su parte, el PSG arrancó la defensa de su corona goleando al Atalanta (4-0) en el Parque de los Príncipes, con goles de Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Barcelona - PSG de la jornada 2 de la UEFA Champions League.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com