Hansi Flick, a Lamine Yamal: "Para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro"

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, aseguró en la previa del duelo frente al PSG que su equipo se siente cómodo con la etiqueta de candidato en la Champions League, aunque recordó que el camino es largo y exigente. El técnico alemán evitó pensar en la eliminación de la temporada pasada ante el conjunto parisino y expresó plena confianza en sus jugadores antes de recibir al vigente campeón.

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo"

"Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino largo. Mañana tendremos a un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada y que tiene a jugadores fantásticos y a un entrenador de primera clase. Es un gran reto, pero tenemos ganas de este partido", afirmó Flick en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

El técnico no despejó las incógnitas en el once. Preguntado por el delantero titular, respondió que necesitará "las virtudes de los dos", en referencia a Ferran Torres y Lewandowski. Sobre la pareja de centrales insistió en que dependerá del oponente: "Cada rival tiene sus fortalezas y nos da espacios que podemos aprovechar, por eso cambiamos según el oponente. No es que no hayamos encontrado la fórmula, sino que confío en todo el equipo y, con tantas lesiones, tenemos que gestionarlo bien".

"Faltan jugadores importantes" para el duelo

Flick reconoció que "faltan jugadores importantes" en la medular, aunque confía en los jóvenes para cubrir esas bajas. También se refirió a Ronald Araújo, criticado en la última visita del PSG al Camp Nou: "Eso es el pasado, ahora es diferente. Mi confianza en Araujo es máxima".

Sobre otros nombres propios, destacó la seguridad de Szczesny, "preparado para jugar", y recordó que "el año pasado se ganaron tres títulos con él". Valoró el buen momento de Rashford, que "tiene mucha confianza" tras su doblete en Newcastle y "se está adaptando muy bien", y elogió a Pedri, de quien señaló que "ha mejorado mucho" como líder del equipo.

¿Toque de atención a Lamine Yamal?

En relación a Lamine Yamal, manifestó: "En un momento dado con talento puedes llegar hasta cierto punto, pero para alcanzar el siguiente nivel hay que trabajar duro. No se trata solo de jugar al fútbol con el balón, también se trata de defender. Y esto es lo que necesitamos de cada jugador. También de un gran jugador como él".

"Que Lamine es 'super, super, super'... No me gusta eso. Es un jugador excepcional, pero también en nuestro equipo tenemos más jugadores de este nivel. Tiene 18 años y para mí debe centrarse en trabajar duro. No siempre es fácil", manifestó en rueda de prensa.

Controlar el balón, clave ante el PSG

Finalmente, marcó la clave del partido frente al PSG: "Controlar la pelota", un reto complejo ante un rival que "también le gusta presionar y sabe qué hacer con la pelota". Y concluyó con un aviso: "Tendremos que empezar a nuestro máximo nivel desde el inicio hasta el final. Esto es la Champions".

