Al menos 4 heridos en un ataque con apuñalamiento y atropello múltiple en una sinagoga de Manchester

La Policía británica ha abierto fuego contra el presunto autor del apuñalamiento múltiple en Crumpsall.

Ángel Granero
Un coche ha arrollado a varios transeúntes y un hombre ha sido apuñalado en el exterior de una sinagoga en la ciudad en una sinagoga del barrio de Crumpsall, al norte de la ciudad de Mánchester.

La Policía ha confirmado que abrió fuego contra el presunto agresor. Por el momento se desconoce el estado de las víctimas y del atacante. Los servicios de emergencia han atendido al menos a cuatro heridos, uno de ellos scon lesiones por arma blanca.

El incidente ocurrió poco después de las 9:30 hora local. Las fuerzas de seguridad pidieron a los ciudadanos evitar la zona mientras se realizaban las labores de control. Las calles que rodean la sinagoga han sido acordonadas con coches y furgonetas de policía.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, ha asegurado que la situación está "contenida" y que no existe un peligro inmediato. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha indicado que se encuentra "consternado" por el ataque, incidiendo en que el hecho de que haya coincidido con la festividad del Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos, lo hace "aún más horrible".

Además, ha adelantado que regresará desde Copenhague, donde participaba en una reunión de líderes de la Comunidad Política Europea, para encabezar esta misma tarde una reunión del comité COBR que examina situaciones de emergencia, informa la BBC. La Policía ya aludió en sus primeros mensajes a la declaración formal de una 'operación PLATO', contemplada para incidentes a gran escala.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el apuñalamiento en una sinagoga y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

