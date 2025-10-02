Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, ha querido mostrar su apoyo público al futbolista del Real Madrid tras el comunicado que publicó el centrocampista descartando cualquier polémica con Xabi Alonso y asegurando que no se negó a jugar ante el Kairat Almaty.

"Te amo, en esta y en 10.000 vidas voy a estar al lado tuyo", publicó Mina Bonino en su story de Instagram junto a una romántica foto abrazada a Valverde en el mar.

La periodista argentina, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, envió un mensaje de ánimo a Valverde: "¡Vamos arriba amor!".

El comunicado de Fede Valverde

Antes de ese mensaje de su pareja, Fede Valverde emitió un comunicado en las redes sociales para desmentir cualquier posible problema con el entrenador Xabi Alonso tras los rumores de los últimos días.

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió.

Además, Fede Valverde dijo que tiene una buena relación con su técnico: "Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos".

"Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", apostilló el internacional uruguayo.

