Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Real Madrid

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

La periodista muestra públicamente su apoyo al uruguayo después de que el madridista publicase su comunicado de desmentido.

Mina Bonina y Fede Valverde

Mina Bonina y Fede ValverdeIG Fede Valverde

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, ha querido mostrar su apoyo público al futbolista del Real Madrid tras el comunicado que publicó el centrocampista descartando cualquier polémica con Xabi Alonso y asegurando que no se negó a jugar ante el Kairat Almaty.

"Te amo, en esta y en 10.000 vidas voy a estar al lado tuyo", publicó Mina Bonino en su story de Instagram junto a una romántica foto abrazada a Valverde en el mar.

La periodista argentina, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, envió un mensaje de ánimo a Valverde: "¡Vamos arriba amor!".

El comunicado de Fede Valverde

Antes de ese mensaje de su pareja, Fede Valverde emitió un comunicado en las redes sociales para desmentir cualquier posible problema con el entrenador Xabi Alonso tras los rumores de los últimos días.

"Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso", escribió.

Además, Fede Valverde dijo que tiene una buena relación con su técnico: "Tengo una buena relación con el entrenador, la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos".

"Dejé el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea", apostilló el internacional uruguayo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La confesión de Carlos Alcaraz tras ganar en Tokio: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales"

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio

Publicidad

Deportes

Mina Bonina y Fede Valverde

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

Vitinha, presionado por Lamine Yamal en Montjuic

Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

Luis Enrique, en el partido contra el Barcelona en Montjuic

Luis Enrique se engancha con un periodista por el "tópico" físico del PSG: "Si tú me dices sí, yo te digo no"

Goncalo Ramos celebra el segundo gol ante el Barcelona
Champions League

El PSG remonta ante el Barcelona y se impone en un partidazo en Montjuic (1-2)

Learner Tien, felicita a Sinner tras la final de Pekín
ATP500 Pekín

Learner Tien, tras perder ante Sinner en la final de Pekín: "Es increíble la presión que ejerce en todo momento"

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de Tokio y Pekín
Tenis

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Así está la batalla por el número 1 de la ATP tras Tokio y Pekín

La diferencia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se aprieta hasta los 590 puntos tras los AT500 de Tokio y Pekín. ¿Cómo está la lucha por terminar el año como número 1 de la ATP?

La camiseta con la que hoy jugará el PSG en Barcelona
Champions League

Sira Martínez, patrona de la Fundación Xana: "Que la camiseta del PSG lleve el logo Fundación Xana es superbonito"

Barcelona y PSG donarán las camisetas del partido de este miércoles para subastarlas a beneficio de la Fundación Xana. Antena 3 Deportes ha hablado con Sira Martínez, patrona de dicha fundación.

La ciclista navarra Paula Ostiz

Paula Ostiz y nueve días en sueño: tres medallas para la gran promesa del ciclismo mundial

Fede Valverde, en un partido con el Real Madrid

Fede Valverde: "Bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar"

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles en Almaty

¿Mbappédependencia? El francés firma más de la mitad de los goles del Real Madrid

Publicidad