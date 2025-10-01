Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Así está la batalla por el número 1 de la ATP tras Tokio y Pekín

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner siguen intratables para el resto de jugadores del circuito, nadie parece poder derrotarles en una pista de tenis y el mundo de la raqueta asiste a un duopolio que va camino de marcar la historia de este deporte. Y es que el número 1 y 2 de la ATP han levantado los dos títulos que esta última semana estaban en juego en Tokio y Pekín. El murciano, con problemas físicos tras su torcedura de tobillo ante Baez, se llevaba el ATP500 de Tokio para elevar a ocho el número de títulos conquistados esta temporada: Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio.

Por su parte, Jannik Sinner se adjudicaba este miércoles el ATP500 de Pekín, tras superar en la final al estadounidense Learner Tien (6-2 y 6-2), y sumaba el tercer título del año: Open de Australia, Wimbledon y Pekín. Hay que recordar que el de San Cándido se perdió tres meses de competición (de febrero a mayo) por sanción, lo que explica su menor número de entorchados, unido a que también ha perdido cuatro finales ante Alcaraz en 2025: Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open.

La realidad es que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner apenas están dejando escapar algún título para el resto de tenistas del circuito, lo que se refleja en la enorme diferencia con la que cuentan ambos respecto al resto del top-10 del ranking de la ATP. El murciano es el número 1, con 11.540 puntos, mientras que el italiano es segundo, con 10.950 puntos. Alexander Zverev, tercera raqueta del mundo, aparece con 5.980 puntos, a una distancia sideral de los dos primeros del ranking.

La lucha por el número 1 de la ATP

Tras conquistar Tokio y Pekín, Alcaraz y Sinner prácticamente están a la misma distancia que tras la final del US Open, aunque es cierto que el italiano ha descontado 170 puntos con el jugador murciano. Y es que Alcaraz, al defender los 500 puntos de campeón en Pekín de la temporada pasada, se ha quedado con los mismos puntos (11.540) con los que se fue de Nueva York.

En cambio, Jannik Sinner solo defendía 330 puntos como finalista en Pekín, por lo que ha ganado 170 puntos para recudir la diferencia con Alcaraz hasta los 590 puntos. La gran pregunta ahora es si existe la posibilidad de que el italiano asalte el número 1 de la ATP. Y la respuesta es que sí, aunque podría ser de forma efímera.

El tenista de San Cándido acude ahora al Masters 1.000 de Shanghái, donde defiende los 1.000 puntos como campeón de la temporada pasada. Por su parte, Carlos Alcaraz ya ha comunicado su renuncia a jugarel penúltimo ATP1000 del año por problemas físicos, por lo que el lunes 13 de octubre se le descontarán 200 puntos de los cuartos de final de la temporada pasada.

En el mejor escenario para Sinner, siendo campeón de nuevo en Shanghái, la diferencia se reduciría otros 200 puntos y se quedaría en 390 puntos. El italiano está apuntado al ATP500 de Viena, del 20 al 26 de octubre y previo al Masters 1.000 de París-Bercy, del 27 de octubre al 2 de noviembre.

Si Sinner gana en Shanghái y logra el título en Viena, el italiano volvería al número de la ATP el lunes 27 de octubre, con una diferencia de 110 puntos a favor del tenista de San Cándido. En ese escenario, la pelea por dirimir qué jugador termina el año como número 1 del mundo se decidiría en el Masters 1.000 de París-Bercy y en las Nitto ATP Finals, del 9 al 16 de noviembre.

En la capital francesa, Sinner no defiende ningún punto al no haber jugado la temporada pasada; mientras que Carlos Alcaraz defiende 100 puntos tras alcanzar los 1/8 de final en 2024. Ambos jugadores pueden sumar muchos puntos en París, pero Alcaraz contaría con la ventaja de su discreta actuación el año pasado en Turín. El murciano solo defiende 200 puntos en las Nitto ATP Finals, tras caer eliminado en la round robin con una sola victoria.

Por su parte, Jannik Sinner defenderá en la cita de maestros de Turín 1.500 puntos como campeón invicto (200 puntos por cada una de las tres victorias en la round robin, 400 puntos por ganar las semifinales y 500 puntos por ganar la final).

Puntos que defienden Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Carlos Alcaraz (500 puntos)

- 1/4 de final Másters 1.000 Shanghái (200 puntos)

- 1/8 de final Másters 1.000 París - Bercy (100 puntos)

- Round Robin Nitto ATP Finals (200 puntos).

Jannik Sinner (1.500 puntos)

- Campeón Másters 1.000 Shanghái (1.000 puntos).

- Campeón Nitto ATP Finals (1.500 puntos).

