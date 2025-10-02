Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Altas temperaturas

César Gonzalo revela la excepción de este veranillo que tenemos para rato: el domingo

Las temperaturas máximas siguen en ascenso. Hoy será acusado en el norte, y ligero en el resto. Con máximas que alcanzan los 34ºC en el Guadalquivir, y los 28ºC en en cetro. Jueves de cielos despejados, salvo en Canarias, litoral de Cataluña, área del Estrecho y Baleares. Por la tarde las nubes de tipo alto decorarán los cielos del norte.

César Gonzalo

Vuelve el veranillo, así seguiremos hasta el sábado. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

Hasta el próximo sábado seguiremos con ambiente de veranillo. Con temperaturas que en el interior seguirán subiendo ligeramente. Será el domingo cuando bajen, pero no será un descenso definitivo, porque según las previsiones de la próxima semana volverán a subir. Así que el calor del veranillo nos seguirá acompañando.

Llega al norte

Es donde más se incrementan las temperaturas en esta jornada. Con un ascenso que, en el interior de Asturias, de Cantabria, del País Vasco y norte de Navarra añadirá hasta 5º a las máximas de ayer. Salvo en Canarias y Cataluña donde bajan, en el resto de forma ligera seguirán ascendiendo. Hoy tendrán una tarde calurosa con 34ºC en Sevilla. Superarán los 30º en Badajoz, Sevilla y Ourense. Se prevén 27º a 28º en Madrid, Guadalajara, Zamora, Bilbao. Los termómetros marcarán los 26º en Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Teruel, Logroño y Oviedo.

Jueves soleado

Las únicas nubes que nublarán nuestros cielos se acumularán por el viento en el litoral de Cataluña y área del Estrecho, donde podrán dejar algunas lloviznas débiles. Tiempo estable que nos permitirá disfrutar, probablemente, de un atardecer colorido en la mitad norte con la llegada de nubes de tipo alto. Nubosidad que tan sólo decorará nuestros cielos. En Baleares se espera un día de nubes y claros en el norte de la islas. Serán más abundantes en el este de Canarias, incluso podrán dejar lluvias débiles en Lanzarote y Fuerteventura. Mientras tanto, en la cara norte de las islas de mayor relieve también se esperan cielos nubosos y lloviznas puntuales.

Anticiclón para rato

Aunque mañana viernes las máximas bajarán ligeramente en el extremo norte, durante los siguiente días seguirá predominando la estabilidad, por la cercanía de las altas presiones. El anticiclón se va a quedar con nosotros durante los siguientes días, por tanto, los sistemas frontales que podrían traer lluvias apenas dejarán lluvias. Solo podrán rozar el extremo norte. Lo harán durante el sábado, con lluvias débiles en el norte de Galicia y del Cantábrico. De cara al domingo la marcha de este sistema frontal, provocarán un palpable descenso de las máximas. Pondremos al veranillo en modo pausa por un día. Porque para la próxima semana regresará.

