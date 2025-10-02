Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Barcelona

Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo" el próximo 7 de noviembre en Londres.

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana

La madre de Lamine Yamal cobra hasta 800 euros para asistir a su exclusiva cena | Getty

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Los aficionados podrán cenar con Sheila Ebana, madre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, pagando entre 150 y 800 euros. Así lo anuncia la organización de la Football Fans Christmas Party, un evento solidario que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Londres.

"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo", reza la invitación de la empresa organizadora, JEN C Events. La cena se celebrará en el Nobu Hotel London Portman Square y contará con música en directo y DJ, además de un menú exclusivo.

"Nos complace anunciar que las entradas anticipadas ya están a la venta, ¡y se están agotando! ¡Consigue la tuya hoy mismo y sé parte de la emoción!", publicó la compañía junto a un vídeo de Sheila Ebana invitando a los fans.

El evento, con aforo para unas 400 personas y restringido a mayores de 18 años, no contará con la presencia de Lamine Yamal, que en esas fechas jugará contra el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports.

Los precios de la cena

  • Entrada estándar (150 euros): cóctel de bienvenida y un menú de tres platos.
  • Entrada intermedia (400 euros): barra libre de champán y mejores ubicaciones en el salón.
  • Paquete VIP (800 euros): mesa preferente, barra libre y la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La confesión de Carlos Alcaraz tras ganar en Tokio: "No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales"

Alcaraz y Fritz bromean tras la final del ATP500 de Tokio

Publicidad

Deportes

Lamine Yamal junto a su madre Sheila Ebana

Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

Bad Bunny durante un concierto en Puerto Rico

El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny

Mina Bonina y Fede Valverde

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"

Vitinha, presionado por Lamine Yamal en Montjuic
FC Barcelona

Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"

Luis Enrique, en el partido contra el Barcelona en Montjuic
Fútbol

Luis Enrique se engancha con un periodista por el "tópico" físico del PSG: "Si tú me dices sí, yo te digo no"

Goncalo Ramos celebra el segundo gol ante el Barcelona
Champions League

El PSG remonta ante el Barcelona y se impone en un partidazo en Montjuic (1-2)

El PSG ejerció de campeón para imperar en un duelo eléctrico e intenso en Montjuic. Ferran abrió el marcador, pero el PSG remontó con los goles de Senny Mayulu y Gonçalo Ramos.

Learner Tien, felicita a Sinner tras la final de Pekín
ATP500 Pekín

Learner Tien, tras perder ante Sinner en la final de Pekín: "Es increíble la presión que ejerce en todo momento"

El joven tenista estadounidense explica lo que supone jugar ante Jannik Sinner, después de ceder en la final de Pekín por un doble 6-2.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con los trofeos de Tokio y Pekín

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner: Así está la batalla por el número 1 de la ATP tras Tokio y Pekín

La camiseta con la que hoy jugará el PSG en Barcelona

Sira Martínez, patrona de la Fundación Xana: "Que la camiseta del PSG lleve el logo Fundación Xana es superbonito"

La ciclista navarra Paula Ostiz

Paula Ostiz y nueve días en sueño: tres medallas para la gran promesa del ciclismo mundial

Publicidad