Barcelona
Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros
"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo" el próximo 7 de noviembre en Londres.
Publicidad
Los aficionados podrán cenar con Sheila Ebana, madre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, pagando entre 150 y 800 euros. Así lo anuncia la organización de la Football Fans Christmas Party, un evento solidario que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Londres.
"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo", reza la invitación de la empresa organizadora, JEN C Events. La cena se celebrará en el Nobu Hotel London Portman Square y contará con música en directo y DJ, además de un menú exclusivo.
"Nos complace anunciar que las entradas anticipadas ya están a la venta, ¡y se están agotando! ¡Consigue la tuya hoy mismo y sé parte de la emoción!", publicó la compañía junto a un vídeo de Sheila Ebana invitando a los fans.
El evento, con aforo para unas 400 personas y restringido a mayores de 18 años, no contará con la presencia de Lamine Yamal, que en esas fechas jugará contra el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports.
Más Noticias
- El Gobierno de Trump desplegará agentes de inmigración en la Super Bowl por la actuación de Bad Bunny
- Mina Bonino, mujer de Fede Valverde, sale en defensa del futbolista: "En esta y en 10.000 vidas voy a estar a tu lado"
- Vitinha y Gonçalo Ramos responden a Lamine Yamal y Pedri: "Nos importa un bledo"
Los precios de la cena
- Entrada estándar (150 euros): cóctel de bienvenida y un menú de tres platos.
- Entrada intermedia (400 euros): barra libre de champán y mejores ubicaciones en el salón.
- Paquete VIP (800 euros): mesa preferente, barra libre y la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad