Cenar con Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, un negocio que cuesta hasta 800 euros

Los aficionados podrán cenar con Sheila Ebana, madre del futbolista del Barcelona Lamine Yamal, pagando entre 150 y 800 euros. Así lo anuncia la organización de la Football Fans Christmas Party, un evento solidario que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en Londres.

"No pierdas la oportunidad de conocer a la madre del mejor futbolista del mundo", reza la invitación de la empresa organizadora, JEN C Events. La cena se celebrará en el Nobu Hotel London Portman Square y contará con música en directo y DJ, además de un menú exclusivo.

"Nos complace anunciar que las entradas anticipadas ya están a la venta, ¡y se están agotando! ¡Consigue la tuya hoy mismo y sé parte de la emoción!", publicó la compañía junto a un vídeo de Sheila Ebana invitando a los fans.

El evento, con aforo para unas 400 personas y restringido a mayores de 18 años, no contará con la presencia de Lamine Yamal, que en esas fechas jugará contra el Celta de Vigo en LaLiga EA Sports.

Los precios de la cena

Entrada estándar (150 euros) : cóctel de bienvenida y un menú de tres platos.

: cóctel de bienvenida y un menú de tres platos. Entrada intermedia (400 euros) : barra libre de champán y mejores ubicaciones en el salón.

: barra libre de champán y mejores ubicaciones en el salón. Paquete VIP (800 euros): mesa preferente, barra libre y la posibilidad de fotografiarse con Sheila Ebana.

