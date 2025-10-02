Djokovic no se rinde ante el dominio de Sinner y Alcaraz: "Sigo trabajando duro, siento que a tres sets..."

Novak Djokovic lleva el gen competitivo en su sangre, el serbio nunca se ha rendido en una pista de tenis y, pese a completar su segunda temporada consecutiva sin ganar un grand slam, aún se resiste a sacar la bandera blanca ante Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. La realidad es que el español y el italiano le han cerrado las puertas de la final en los últimos tres grand slam (Roland Garros, Wimbledon y US Open). El serbio, que también cayo en las semifinales del Open de Australia ante Zverev por una lesión, ha cedido ante el de San Cándido en las semifinales de París y Londres; una historia que se repitió con Alcaraz en Nueva York el pasado 5 de septiembre.

El tenista serbio, que ha levantado 24 grand slam a lo largo de su carrera, ha decidido reaparecer en el masters 1.000 de Shanghái tras su derrota frente a Alcaraz en las semifinales del US Open. Djokovic comienza a ver claro que derrotar al número 1 y 2 del ranking a cinco sets es algo muy complicado a sus 38 años, la razón por la que ha decidido darse una oportunidad en el penúltimo ATP1000 del año, una cita que ha ganado en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018).

"Sigo trabajando duro para tener la oportunidad de retar a esos chicos (Sinner y Alcaraz) o retarme a mí mismo y ver realmente cómo puedo hacerlo en todos los torneos en los que participo", señaló Djokovic este jueves en rueda de prensa en Shanghái.

"Realmente, a estas alturas no solo juego para ganar trofeos"

El titán de Belgrado se estrenará este viernes en Shanghái ante Marin Cilic, contra el que tiene un 19-2 a favor en el head to head.

"Por su puesto, al mejor de tres sets, la duración del torneo idealmente siete días, siento que tengo una mejor oportunidad de ganar el torneo o hacer un resultado destacado", analizó Djokovic antes del partido ante el jugador croata.

"Al margen de las derrotas ante ellos (Alcaraz y Sinner), opino que he hecho un buen tenis y que llegar a semifinales de todos los grand slam ofrece una prueba de la consistencia de mi tenis. Pese a ello, soy alguien muy ganador y he vivido lo máximo en este deporte, así que quiero más. No me vengo abajo. Realmente, a estas alturas no solo juego para ganar trofeos, sino también para recibir el cariño de la gente y contribuir al crecimiento mundial del tenis. Se me pone la piel de gallina al entrar a una pista y escuchar a la gente coreando mi nombre. Me encantaría enfrentarme a Sinner aquí, porque eso significaría que estoy en semifinales", apuntó el tenista serbio.

Habrá que ver cómo le va a Nole en Shanghái, un torneo que ha ganado en cuatro ocasiones y donde el año pasado alcanzó la final para acabar cediendo en dos sets (7-6 y 6-3) ante Jannik Sinenr. El jugador serbio también habló sobre la forma en la que compatibiliza su familia con la vida de un tenista profesional, con la exigencia que implica.

"Mi hijo juega mucho a tenis, siente una gran pasión por este deporte y está muy informado de todo lo que sucede. Ha querido venir conmigo a China, pero tiene sus obligaciones en el colegio. Es fantástico recibir tanto apoyo y pasión por parte de mi mujer y mis hijos, son mis mayores seguidores. Me ven como el mejor y cuando estoy algo alicaído, me recuerdan todo lo que he conseguido y lo que puedo seguir haciendo. Su apoyo es clave para mí", reconoció Djokovic.

Por último, el tenista serbio habló sobre las quejas de Alcaraz y Swiatek por el exigente calendario de la ATP, apuntando que es necesario que los tenistas están más unidos para lograr cambiar cosas.

"Es un tema muy complejo. Hay un fuerte monopolio en la toma de decisiones en el tenis, creado durante décadas y mucha gente no quiere cambiar eso. Lo que puedo decir es que los tenistas no estamos suficientemente unidos. Nos quejamos, pero no invertimos el tiempo y esfuerzo necesarios para cambiar las cosas. Se necesita que los mejores del mundo se pongan manos a la obra, entiendan bien cómo funciona todo y hagan algo más que hablar en ruedas de prensa. Lo sé por experiencia propia", recordó Djokovic.

