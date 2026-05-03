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Fernando Alonso señala la fecha en la que Aston Martin 'resucitará'

Aston Martin sigue siendo el penúltimo equipo y sus opciones de pelear por la Q2 no parecen cercanas.

Fernando Alonso en el GP de Miami 2026

Fernando Alonso en el GP de Miami 2026Reuters

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Pese a que Fernando exprime las pocas opciones de Aston Martin cada vez que se sube a los mandos del monoplaza británico, tanto a él como a la escudería le espera una larga travesía por el desierto. Otra más... Y es que el asturiano confirmó a AS que las mejoras reales llegarán después de verano.

Alonso, el mejor de los dos peores equipos

En la sprint de Miami Fernando superó a los Cadillac de Bottas y Checo en carrera -este último con un gran adelantamiento en la última curva- además de a su compañero Stroll, a Albon (fue a boxes por problemas) y terminó por delante de Hulkenberg y Lindblad, que directamente no tomaron la salida. Del 21º al 16º. La clasificación para la carrera fue más de lo mismo, finalizó 18º por delante de los Cadillac y de Stroll, pero lo más preocupante es que el 17º (Lindblad) marcó un tiempo un segundo más rápido...

"¿Las primeras mejoras? Después del verano..."

Tras la sesión del sábado, el piloto de 44 años adelantó a AS la fecha en la que Aston Martin puede dar el primer gran salto de calidad de la temporada: "Después del verano... Eso espero, pero no antes de la carrera 14", dijo el dos veces campeón de F1 refiriéndose a las opciones de entrar en Q2.

"El 17º está a un segundo, seguimos demasiado lejos... Aunque hemos resuelto las vibraciones y la fiabilidad..."

Fernando Alonso

Alonso reconoció que las mejoras ahora apenas se verán reflejadas en prestaciones, y menos en posiciones ganadas: "No tiene sentido traer dos, tres o cuatro décimas al circuito porque no lo vamos a transformar en buenos resultados, nos falta un segundo con respecto al coche de delante... El 17º está un segundo delante así que seguimos bastante lejos. La fiabilidad y las vibraciones han mejorado mucho y eso es lo más positivo del fin de semana, todo el trabajo con las vibraciones. Hemos resuelto esa tarea porque el coche se comporta normal ahora. No habrá problemas ni preocupaciones para terminar la carrera", explicó el español.

La hoja de resultados en este 2026 es desalentadora: abandono en Australia y China y 18º en Japón, además de clasificar 17, 18 y 21 respectivamente.

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