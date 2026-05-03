Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Espanyol - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Los de Arbeloa afrontan un 'match ball' en contra tras la victoria del Barça en el Sadar.

Vinicius celebra un gol ante el Betis

Vinicius celebra un gol ante el BetisReuters

Publicidad

El Real Madrid encara este domingo el primer match ball en contra en esta Liga tras la victoria del Barça ante Osasuna en el Sadar este pasado sábado. Los de Arbeloa necesitan ganar sí o sí para llegar al Clásico de la semana que viene con opciones matemáticas. Un tropiezo en Cornellá sería la certificación del título liguero para el Barça.

Infinidad de bajas en el Madrid

Un duelo entre pericos y madridistas que estará marcado por la larga lista de ausentes en el equipo de Arbeloa, quien no podrá contar con Carvajal (recientemente lesionado), Ceballos, Courtois, Militao, Güler, Mbappé y Rodrygo. Mientras que en el equipo perico no estarán Puado ni Pol Lozano.

Alineaciones del partido de hoy

  • Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Milla, Expósito, Ngonge, Urko; Terrats y Kike García.
  • Real Madrid: Lunin; Carreras, Huijsen, Rüdiger, Arnold; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga: Brahim y Vinicius.

Horario y dónde ver el Espanyol-Real Madrid

El partido de la jornada 34 entre Espanyol y Real Madrid se disputará este domingo 3 de mayo a las 21:00 en el estadio Cornellá, un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración, el resultado y la última hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jannik Sinner impone la lógica y frena a Rafa Jódar en Madrid (6-2 y 7-6)

Rafa Jódar se lamenta tras un punto perdido ante Sinner

Publicidad

Deportes

Vinicius celebra un gol ante el Betis

Espanyol - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Los jugadores del Barça celebran un gol ante Osasuna (1-2)

Lewandowski y Ferran noquean a Osasuna y dejan al Madrid sin margen de error en Cornellá (2-1)

El Aston Martin de Fernando Alonso

Fernando Alonso 'salva' el honor de Aston Martin en la sprint de Miami: del 20º al 16º con adelantamiento final a Checo

Sierra Nevada
Granada

Muere una escaladora tras caer desde 200 metros en Sierra Nevada

Jugadores de futbolín
Futbolín

Carabaña, el municipio madrileño que es sede de uno de los mejores torneos internacionales de futbolín

Sinner durante el Mutua Madrid Open 2026
Mutua Madrid Open

El golpe que Sinner 'envidia' de Alcaraz: "No estoy a su nivel..."

El número 1 del mundo asegura estar introduciendo un nuevo golpe en su repertorio tenístico.

Alex Zanardi en una imagen de archivo
Motor

Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, a los 59 años

Zanardi estuvo en coma en 1993, le amputaron las piernas en 2001 y volvió a sufrir otro grave accidente en 2020 del que nunca se recuperó.

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

Fernando Alonso en Miami

Fernando Alonso: "¿Cambiar pañales? Tiene que estar por debajo de los 30 segundos"

Imagen del papa León XIV

¿Estados Unidos o Perú? El papa León XIV sorprende al desvelar a qué selección apoyará en el Mundial

Publicidad