Espanyol - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

El Real Madrid encara este domingo el primer match ball en contra en esta Liga tras la victoria del Barça ante Osasuna en el Sadar este pasado sábado. Los de Arbeloa necesitan ganar sí o sí para llegar al Clásico de la semana que viene con opciones matemáticas. Un tropiezo en Cornellá sería la certificación del título liguero para el Barça.

Infinidad de bajas en el Madrid

Un duelo entre pericos y madridistas que estará marcado por la larga lista de ausentes en el equipo de Arbeloa, quien no podrá contar con Carvajal (recientemente lesionado), Ceballos, Courtois, Militao, Güler, Mbappé y Rodrygo. Mientras que en el equipo perico no estarán Puado ni Pol Lozano.

Alineaciones del partido de hoy

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Milla, Expósito, Ngonge, Urko; Terrats y Kike García.

Real Madrid: Lunin; Carreras, Huijsen, Rüdiger, Arnold; Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Camavinga: Brahim y Vinicius.

Horario y dónde ver el Espanyol-Real Madrid

El partido de la jornada 34 entre Espanyol y Real Madrid se disputará este domingo 3 de mayo a las 21:00 en el estadio Cornellá, un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración, el resultado y la última hora.

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