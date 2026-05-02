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Lewandowski y Ferran noquean a Osasuna y dejan al Madrid sin margen de error en Cornellá (2-1)

Un testarazo del polaco en el 80' y la sentencia de Ferran en el 86' obligan a ganar a los de Arbeloa este domingo si quieren seguir teniendo opciones matemáticas.

Los jugadores del Bar&ccedil;a celebran un gol ante Osasuna (1-2)

Los jugadores del Barça celebran un gol ante Osasuna (1-2)Reuters

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Como casi siempre durante esta temporada el Barça ha hecho los deberes ganando, no sin sufrir y pidiendo la hora, ante Osasuna en el Sadar (1-2) en un partido que se resolvió con los tardíos goles de Lewandowski (80') y Ferran (86'), sumados al que puso el picante final (el 1-2 de Raúl García en el 88').

El Barça, con mano y media en el trofeo liguero

Novena victoria azulgrana seguida en la competición doméstica que deja al equipo de Flick con mano y media en el trofeo. Si el Madrid tropieza en Cornellá este domingo el título quedará sentenciado.

Un partido que controló de cabo a rabo el líder con un Osasuna agazapado y asustando a la contra con un Budimir que no 'mojó' porque Joan García no quiso. El Barça, sin prisa alguna, contemporizó y realizó un ejercicio de fútbol control en el Sadar, sin entrar en la trampa rojilla y sabedor de que tenía más que perder que de ganar. Se dejó los deberes para el final y le volvió a salir cara: Lewandowski cabeceando un centro perfecto de Rashford (80') y Ferran sentenciando al espacio (86'). Raul García puso el picante en el 88' y pese al extenso añadido (8 minutos) los de Hansi Flick salieron airosos y celebraron prácticamente saltando al campo sabiendo que es cuestión de tiempo.

El Madrid, a retrasar el alirón culé

La victoria azulgrana en Pamplona obliga al Madrid a ganar sí o sí al Espanyol este domingo en Cornellá si quiere llegar al Clásico con opciones matemáticas, pero sobre todo para ahorrarse un posible pasillito, aunque podría no librarse de que el Barça fuera campeón tras los 90 minutos, suceso que ocurriría si el equipo de Arbeloa no fuera capaz de ganar en el Camp Nou.

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