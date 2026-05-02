Muere una escaladora tras caer desde 200 metros en Sierra Nevada

La montaña se ha vuelto a cobrar una vida, esta vez de una mujer que ha fallecido este sábado 2 de mayo tras caer desde una altura de 200 metros en Sierra Nevada, Granada.

El siniestro sucedió sobre las 10:45 horas del sábado y fue una persona la que llamó al 112 para alertar de lo sucedido al ver que una escaladora había sufrido una caída de unos 200 metros en el corredor central de la cara Norte del Mulhacén. Inmediatamente, el Centro Coordinador de emergencia activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil, que movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), quien acudió con un helicóptero a la zona, de muy complicado acceso.

Otro senderista falleció el viernes al caer al río Genil

Precisamente este pasado viernes un hombre perdió la vida tras caer al río Genil en una zona frecuentada por senderistas en Güéjar Sierra, también en el entorno de Sierra Nevada. El suceso tuvo lugar alrededor de las 11:45 horas, en las inmediaciones de la Vereda de la Estrella, un conocido itinerario de montaña.

Los testigos intentaron auxiliar a la víctima pero no lograron sacarle del cauce. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios, agentes de la Guardia Civil, Policía Local y especialistas en rescate de montaña, que acudieron incluso con apoyo aéreo.

A pesar del amplio dispositivo desplegado y una vez sacado del agua, los equipos de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

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