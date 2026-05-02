Carabaña, el municipio madrileño que es sede de uno de los mejores torneos internacionales de futbolín

Este fin de semana, la localidad madrileña de Carabaña (Madrid) de 3.000 habitantes, ha sido sede de un torneo internacional en el que se dan cita los mejores jugadores del mundo de futbolín: "Muy contento de poder medirnos con los mejores jugadores del mundo en una prueba aquí en España, en Carabaña", nos decía David Gañán, mejor jugador español de futbolín.

El alemán, Nico Wohlgemuth, es el número 1 del Ranking Mundial: "Esta es mi primera vez en España y estoy muy feliz de poder enfrentarme a nuevos rivales", contaba a Antena 3 Deportes.

Carabaña, una de las cuatro ubicaciones de torneos internacionales

El futbolín tiene tanto peso en el pueblo que se esperan unas 1.500 personas en el local entre participantes, familiares y acompañantes. Incluso Mario Terrón, alcalde de Carabaña, se anima a jugar los torneos que allí se disputan, y este no iba a ser menos: "Lo estamos intentando por lo menos, eh. Hay mucho nivel en este torneo y hacemos lo que podemos", nos confirmaba entre risas.

Carabaña está totalmente volcada con la participación de los jóvenes en el futbolín y han creado una escuela, que cada vez va ganando más prestigio y más jugadores: "Cada año vamos sumando 5 o 10 peques, con lo cual, si todo va bien a final del año que viene tendremos un centenar de pequeñajos jugando al futbolín", nos informaba David. Y todo esto porque "Queremos fomentarlo de cara a los niños para sacarlos de las pantallas", sentenciaba el alcalde.

"El año pasado el futbolín fue mi única vía de ingresos"

A simple vista, puede parecer que se trata del típico juego de un bar, pero en lo profesional, va mucho más allá, hasta el punto de poder vivir de ello: "El año pasado, el futbolín ha sido mi única vía de ingresos. O sea, yo me he dedicado, única y exclusivamente, a ser un jugador profesional de futbolín", informaba Gañán. O como decía la número 2 del Ranking Femenino, Ecaterina Sarbulescu: "No puedo vivir sin futbolín".

Quieren ser deporte

A nivel nacional, el futbolín no está reconocido como deporte oficial: "Estamos tratando un poco de que esto crezca, que sea un deporte regulado como lo es en el resto del mundo", nos decía David. Por eso, la semana que viene se reunirán con el Consejo Superior de Deportes para intentar conseguir su objetivo.

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