Fernando Alonso 'salva' el honor de Aston Martin en la sprint de Miami: del 20º al 16º con adelantamiento final a Checo

Pese a salir en las dos últimas posiciones, Fernando Alonso y Lance Stroll pudieron, al menos, terminar la sprint y no ser los últimos de la parrilla en el GP de Miami, donde el asturiano finalizó 16º y el canadiense 18º.

En la primera fiesta de McLaren en 2026 -victoria de Norris por delante de Piastri- Aston Martin enmendó algo la pésima imagen que dieron este pasado viernes en la qualy del sprint, donde Stroll no marcó tiempo y Alonso quedó a 13 segundos del mejor crono de la Q1.

Alonso adelanta a Bottas, Stroll y Checo

Este sábado se vieron 'beneficiados' por las no salidas de Hulkenberg (fuga en su Audi en las vueltas de instalación) y Lindblad en la sprint, y tras no ganar posiciones en carrera protagonizaron una serie de adelantamientos entre ambos, hasta que Bottas, con el compuesto más duro, fue cayendo a plomo junto a un Albon que pasó por boxes por un problema.

Aston solo puede con Cadillac

A falta de un par de giros, Fernando terminó adelantando definitivamente a Stroll y, metros antes de cruzar la línea de meta hizo lo propio con el Cadillac de Checo Pérez. Ambos Aston salieron con unos blandos que dieron la cara hasta el final, pero de nuevo solo con los Cadillac. Alonso, 16º, terminó a casi 17 segundos de Lawson (15º), a 40 de la zona media (Colapinto 10º) y a 1:16 del ganador.

Esta noche se celebrará la clasificación para la carrera de mañana, donde Aston Martin vuelve a aspirar al fondo de la parrilla para competir con Cadillac por no ser el farolillo rojo. Sainz, por su parte, fue 14º, a a más de 28 segundos de la zona de puntos.

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