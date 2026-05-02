Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Fernando Alonso 'salva' el honor de Aston Martin en la sprint de Miami: del 20º al 16º con adelantamiento final a Checo

El asturiano pasó en carrera a tres coches, Stroll, Bottas y Checo, tras salir desde el fondo de la parrilla.

El Aston Martin de Fernando Alonso

El Aston Martin de Fernando AlonsoReuters

Publicidad

Pese a salir en las dos últimas posiciones, Fernando Alonso y Lance Stroll pudieron, al menos, terminar la sprint y no ser los últimos de la parrilla en el GP de Miami, donde el asturiano finalizó 16º y el canadiense 18º.

En la primera fiesta de McLaren en 2026 -victoria de Norris por delante de Piastri- Aston Martin enmendó algo la pésima imagen que dieron este pasado viernes en la qualy del sprint, donde Stroll no marcó tiempo y Alonso quedó a 13 segundos del mejor crono de la Q1.

Alonso adelanta a Bottas, Stroll y Checo

Este sábado se vieron 'beneficiados' por las no salidas de Hulkenberg (fuga en su Audi en las vueltas de instalación) y Lindblad en la sprint, y tras no ganar posiciones en carrera protagonizaron una serie de adelantamientos entre ambos, hasta que Bottas, con el compuesto más duro, fue cayendo a plomo junto a un Albon que pasó por boxes por un problema.

Aston solo puede con Cadillac

A falta de un par de giros, Fernando terminó adelantando definitivamente a Stroll y, metros antes de cruzar la línea de meta hizo lo propio con el Cadillac de Checo Pérez. Ambos Aston salieron con unos blandos que dieron la cara hasta el final, pero de nuevo solo con los Cadillac. Alonso, 16º, terminó a casi 17 segundos de Lawson (15º), a 40 de la zona media (Colapinto 10º) y a 1:16 del ganador.

Esta noche se celebrará la clasificación para la carrera de mañana, donde Aston Martin vuelve a aspirar al fondo de la parrilla para competir con Cadillac por no ser el farolillo rojo. Sainz, por su parte, fue 14º, a a más de 28 segundos de la zona de puntos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carabaña, el municipio madrileño que es sede de uno de los mejores torneos internacionales de futbolín

Jugadores de futbolín

Publicidad

Deportes

El Aston Martin de Fernando Alonso

Fernando Alonso 'salva' el honor de Aston Martin en la sprint de Miami: del 20º al 16º con adelantamiento final a Checo

Sierra Nevada

Muere una escaladora tras caer desde 200 metros en Sierra Nevada

Jugadores de futbolín

Carabaña, el municipio madrileño que es sede de uno de los mejores torneos internacionales de futbolín

Sinner durante el Mutua Madrid Open 2026
Mutua Madrid Open

El golpe que Sinner 'envidia' de Alcaraz: "No estoy a su nivel..."

Alex Zanardi en una imagen de archivo
Motor

Muere Alex Zanardi, expiloto de F1 y cuatro veces campeón paralímpico, a los 59 años

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"
Fútbol

Le Normand presenta su primer libro: "Hay un camino de dudas y miedos que no todo el mundo ve"

El jugador del Atlético de Madrid ha sacado su libro 'Por miedo a decepcionar' en un momento clave de la temporada y así lo ha contado en Antena 3 Deportes.

Fernando Alonso en Miami
Fórmula 1

Fernando Alonso: "¿Cambiar pañales? Tiene que estar por debajo de los 30 segundos"

El piloto español bromea con su tiempo récord cambiando pañales: "No sé si todo queda puesto bien, pero soy rápido...".

Imagen del papa León XIV

¿Estados Unidos o Perú? El papa León XIV sorprende al desvelar a qué selección apoyará en el Mundial

Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos

La Euroliga expedienta al presidente del Panathinaikos tras su "actitud deplorable" en Valencia

La bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica: la victoria ante el Estrasburgo hace soñar al Rayo

El Rayo se acerca al sueño de la Conference con la bandera de Palestina y una 'vida pirata' histórica

Publicidad