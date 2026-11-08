Sánchez promete blindar la subida de las pensiones con el IPC y pide una "mayoría amplia" en las elecciones generales

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado este domingo en Bilbao su compromiso de blindar durante la próxima legislatura la revalorización de las pensiones conforme al IPC.

En un acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, ha pedido una "mayoría amplia progresista" que le permita continuar gobernando y avanzar en derechos sociales.

Sánchez ha intervenido en el Palacio Euskalduna junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el portavoz socialista en el Congreso y cabeza de lista por Vizcaya, Patxi López.

Ante los asistentes, ha presentado los comicios como una elección entre "avanzar o involucionar" y ha asegurado que España optará por lo primero.

Pensiones, salario mínimo y derecho al aborto

El líder socialista ha situado las pensiones entre sus prioridades para los próximos cuatro años. Ha recordado las movilizaciones de jubilados en Bilbao y ha sostenido que también defendían el futuro de las generaciones siguientes.

"Asumo el compromiso de que en la próxima legislatura blindaremos la revalorización de las pensiones con el IPC", ha afirmado, según el minutado del acto facilitado para esta información.

Sánchez ha contrapuesto esa propuesta a lo que ha calificado de dudas de la derecha sobre la sostenibilidad del sistema.

También ha defendido que la reserva de la Seguridad Social haya alcanzado los 20.000 millones de euros y ha prometido seguir subiendo el salario mínimo interprofesional cada año mientras gobierne, con independencia de que exista o no acuerdo con la patronal.

En el balance de su gestión, ha destacado el aumento de la financiación de la dependencia, los permisos por nacimiento, el sistema de becas y la ampliación de plazas de formación profesional. Asimismo, ha reiterado su intención de blindar el derecho al aborto, al que ha definido como una conquista de las mujeres.

Llamamiento a una mayoría más amplia

Sánchez ha dedicado parte de su intervención a criticar a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. A su juicio, ambos representan "un viaje al pasado".

Ha cuestionado, además, que Feijóo sostenga que una eventual coalición con Vox no dependerá de él mientras solicita el voto para el PP en las circunscripciones.

El presidente ha asegurado que no le basta con obtener una mayoría parlamentaria ajustada y ha reclamado un respaldo más amplio para "avanzar antes en derechos".

También ha apelado a la participación en el Congreso y el Senado y ha advertido de que, frente a lo que considera una "ola ultraderechista" , la movilización será decisiva.

En política exterior, Sánchez ha reivindicado las posiciones de su Gobierno sobre la guerra en Irán, Gaza y el gasto en defensa.

Ha cerrado su discurso con una llamada al voto masivo: "La única frontera entre avance e involución se llama el voto", ha dicho antes de pedir otros cuatro años de gobierno progresista.