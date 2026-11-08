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Atlético de Madrid - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Los dos primeros de la Liga se enfrentan en el Metropolitano en un duelo que decidirá el liderato. Consulta la hora, los posibles onces y dónde ver el Atlético-Barcelona.

Kang in Lee y Raphinha, jugadores de Atleti y Barça

Kang in Lee y Raphinha, jugadores de Atleti y Barça X: @LaLiga

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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Colchoneros y culés se miden este domingo en el Metropolitano en un partido crucial que decidirá el liderato de la Liga y que, además, puede permitir al Real Madrid meterse más todavía en la pelea por el título. La diferencia entre Atleti y Barça es de dos puntos, por lo que a los azulgranas les vale con no perder, mientras que los del Cholo necesitan ganar para dormir como líderes en solitario.

El equipo de Simeone buscará una victoria que no se da en Liga desde 2021, cuando los goles de Lemar y Suárez tumbaron por 2-0 al conjunto dirigido por Xavi Hernández. Desde entonces, el Barça siempre se ha impuesto en Liga en el Metropolitano, aunque la historia cambia y mucho cuando se pasa de Liga a Copa o a Champions, donde los rojiblancos sacan su mejor versión.

El Atleti enlaza siete victorias consecutivas en Liga

El Barça llega al duelo habiendo perdido solo los tres puntos ante el Real Madrid en el Clásico, mientras que el Atleti enlaza siete victorias consecutivas en Liga, y solo se ha dejado puntos ante Villarreal (2-2 en el Metropolitano) y tres ante el Athletic (3-0 en San Mamés).

Lesionados y ausentes

Romero será la única baja de los locales, mientras que Flick sí tendrá ausencias más sensibles, como las de Espart, Bardghji, Koundé, Olmo y, sobre todo, Rodri.

Posibles onces del Atlético-Barça

Estas podrían ser las alineaciones de Simeone y Hansi Flick para el partido de este domingo:

  • Atlético de Madrid: Oblak; Grimaldo, Hancko, Pubill, Marcos Llorente; Pablo Barrios, Hjulmand, Álex Baena; Kang In Lee, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
  • Barcelona: Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.

Horario y dónde ver el partidazo de la jornada 12

El Atlético - Barça de la jornada 12 se disputará este domingo 8 de noviembre a las 21:00 en el estadio Riyadh Air Metropolitano, un partido que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes con el minuto a minuto y la posterior crónica.

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