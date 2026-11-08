ACCIDENTE FERROVIARIO
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La AITAT recomienda implantar la marcha a la vista en las líneas de alta velocidad tras el accidente de Urda
Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda, Toledo.
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11 días después del trágico siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, continúan los avances en la gestión de sus consecuencias. Entre las últimas novedades destacan las recomendaciones para reforzar la seguridad en las líneas de alta velocidad, la entrega de los cuerpos a sus familiares y la apertura de las ayudas económicas a los afectados.
La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), ha recomendado introducir temporalmente la denominada "marcha a la vista" en las líneas de alta velocidad, cuando se produzcan incidencias que obliguen a utilizar sistemas de seguridad alternativos.
La propuesta contempla que, cuando una anomalía en el sistema de protección habitual de la línea obligue a recurrir al Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), los trenes circulen bajo esta condición de precaución hasta que se revisen y actualicen los protocolos de actuación. Así lo recoge el informe publicado este sábado, en el que se incluyen distintas recomendaciones dentro de la investigación del siniestro.
67 de los 69 cuerpos ya han sido entregados a sus familias
Por otro lado, también se han producido avances en la atención a las familias de las víctimas. Según el último balance del Centro Integrado de Datos (CID), 67 de los 69 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares. Los dos cuerpos restantes continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, pendientes de finalizar los trámites consulares necesarios. Todas las víctimas mortales ya han sido identificadas, por lo que las gestiones pendientes están relacionadas exclusivamente con su entrega.
Mientras tanto, los trabajos en el lugar del accidente han llegado a su fin. Durante la mañana de este sábado fueron retirados los dos últimos vagones del AVE que todavía permanecían en la zona, completándose así la retirada de los convoyes implicados en la colisión.
Esta circunstancia ha permitido también desactivar el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). La decisión fue adoptada por el Gobierno regional a las 9:30 horas del sábado, una vez finalizadas las labores de retirada de los trenes y concluido el dispositivo de vigilancia estática que mantenía la Guardia Civil en el entorno del siniestro. El plan permanecía activo desde el pasado 28 de octubre, cuando se produjo el accidente.
En cuanto al apoyo económico a los afectados, el Gobierno ya ha puesto en marcha el procedimiento para solicitar las indemnizaciones. Los familiares de las víctimas podrán presentar sus solicitudes desde este viernes y hasta el próximo 5 de febrero. Las ayudas previstas superan los 72.000 euros por cada persona fallecida, y podrán tramitarse tanto de manera presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
La Catedral de Toledo acogerá el funeral
Por último, Toledo acogerá el próximo 10 de noviembre el funeral en memoria de las 69 víctimas en la Catedral. El acto contará con representación del Gobierno central, aunque el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que no estará presente. En su lugar acudirán el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La Fiscalía Europea abre una investigación por presunto fraude
Una de las noticias más destacadas de esta semana con respecto al accidente de Urda, es que La Fiscalía Europea ha abierto una nueva investigación sobre un presunto fraude de fondos europeos, destinados a la renovación y la mejora de la seguridad en la línea Madrid-Sevilla.
Según indicaron fuentes del organismo, los contratos investigados “están relacionados con las posibles causas del accidente”.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La AITAT recomienda implantar la marcha a la vista
La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), ha recomendado introducir temporalmente la denominada "marcha a la vista" en las líneas de alta velocidad, cuando se produzcan incidencias que obliguen a utilizar sistemas de seguridad alternativos.
La propuesta contempla que, cuando una anomalía en el sistema de protección habitual de la línea obligue a recurrir al Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), los trenes circulen bajo esta condición de precaución hasta que se revisen y actualicen los protocolos de actuación. Así lo recoge el informe publicado este sábado, en el que se incluyen distintas recomendaciones dentro de la investigación del siniestro.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Castilla-La Mancha desactiva la emergencia en Urda tras la retirada de todos los vagones
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desactivaba, a las 9:30 horas de este sábado, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), una vez retirados todos los coches de los trenes en Urda (Toledo) tras el accidente ferroviario que ha causado la muerte de 69 personas y finalizado el dispositivo estático de la Guardia Civil en la zona.
El Platecam fue activado pasado día 28 de octubre tras la colisión de dos trenes en la localidad toledana y, en una nota de prensa, el Gobierno regional ha informado de que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) mantenida este sábado se decretaba la desactivación del plan.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El 10 de noviembre será el funeral por las víctimas
El funeral por las víctimas se celebrará el próximo 10 de noviembre en la Catedral de Toledo y ya se ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez no asistirá. El Gobierno estará representado por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Se abre el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas del accidente de tren
El Gobierno ha abierto el plazo para solicitar las ayudas destinadas a los afectados. Desde este viernes y hasta el próximo 5 de febrero, los familiares de las víctimas podrán tramitar las indemnizaciones, que superan los 72.000 euros por cada fallecido.
Las solicitudes pueden presentarse tanto presencialmente, como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La caja del Iryo revela que la maquinista "intentó reportar a Atocha" sin contestación
Según ha desvelado este domingo en exclusiva El Mundo, la caja negra del Iryo revela que la maquinista intentó "reportar a Atocha en 3-4 ocasiones sin contestación" antes del choque.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 47 trenes pasaron por el tramo de vía dañado en Adamuz antes del accidente
El tramo de vía en el que se produjo el accidente ferroviario de Adamuz permaneció roto durante casi 22 horas. En ese intervalo, 47 trenes circularon por el carril dañado antes de que descarrilara el convoy siniestrado, sin que los sistemas de detección advirtieran de la rotura.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: El relato de una víctima de Urda a Feijóo
Este sábado, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participaban en un acto político en Valladolid en el que reivindicaban la necesidad de un cambio político en España,Allí, el líder del PP, relató el encuentro que mantuvo recientemente con una de las víctimas de Urda, quien le pidió en privado que situara a personas preparadas en los puestos de responsabilidad. "Tengo un profundo dolor en el alma, tan solo quiero pedirle que pongas a gente que sepa en los puestos clave, porque de eso depende nuestra seguridad", recordaba Feijóo que le trasladó.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: Así ha sido la identificación de las víctimas
La identificación de las 69 personas fallecidas en el accidente de tren en Urda, Toledo, se ha hecho mediante huella dactilar a 56 víctimas, y a las 13 restantes mediante análisis de ADN.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 67 de las 69 víctimas mortales de Urda, ya han sido entregadas a sus familias
Un total de 67 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) han sido entregadas ya a sus familiares, según ha informado el Centro de Integración de Datos (CID) en nota de prensa.
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: 17 heridos en el accidente de tren de Urda continúan ingresados en hospitales de Madrid
Un total de 17 personas heridas en el accidente ferroviario de Urda (Toledo) permanecen ingresadas en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, una de ellas en la UCI.
Diez días después del trágico accidente ferroviario, un paciente continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ramón y Cajal de la capital. Mientras, los otros 16 pacientes ingresados en planta están repartidos en La Princesa (2), 12 de Octubre (3), Fundación Jiménez Díaz (3), Clínico y Torrejón. Otros dos heridos permanecen en el Hospital Gregorio Marañón, tres en el Ramón y Cajal y uno en el Puerta de Hierro
Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo
Buenos días y bienvenidos a la última hora en directo del accidente de tren en Urda, Toledo.
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