Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La AITAT recomienda implantar la marcha a la vista en las líneas de alta velocidad tras el accidente de Urda

11 días después del trágico siniestro ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos, continúan los avances en la gestión de sus consecuencias. Entre las últimas novedades destacan las recomendaciones para reforzar la seguridad en las líneas de alta velocidad, la entrega de los cuerpos a sus familiares y la apertura de las ayudas económicas a los afectados.

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT), ha recomendado introducir temporalmente la denominada "marcha a la vista" en las líneas de alta velocidad, cuando se produzcan incidencias que obliguen a utilizar sistemas de seguridad alternativos.

La propuesta contempla que, cuando una anomalía en el sistema de protección habitual de la línea obligue a recurrir al Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), los trenes circulen bajo esta condición de precaución hasta que se revisen y actualicen los protocolos de actuación. Así lo recoge el informe publicado este sábado, en el que se incluyen distintas recomendaciones dentro de la investigación del siniestro.

67 de los 69 cuerpos ya han sido entregados a sus familias

Por otro lado, también se han producido avances en la atención a las familias de las víctimas. Según el último balance del Centro Integrado de Datos (CID), 67 de los 69 fallecidos ya han sido entregados a sus familiares. Los dos cuerpos restantes continúan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, pendientes de finalizar los trámites consulares necesarios. Todas las víctimas mortales ya han sido identificadas, por lo que las gestiones pendientes están relacionadas exclusivamente con su entrega.

Mientras tanto, los trabajos en el lugar del accidente han llegado a su fin. Durante la mañana de este sábado fueron retirados los dos últimos vagones del AVE que todavía permanecían en la zona, completándose así la retirada de los convoyes implicados en la colisión.

Esta circunstancia ha permitido también desactivar el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam). La decisión fue adoptada por el Gobierno regional a las 9:30 horas del sábado, una vez finalizadas las labores de retirada de los trenes y concluido el dispositivo de vigilancia estática que mantenía la Guardia Civil en el entorno del siniestro. El plan permanecía activo desde el pasado 28 de octubre, cuando se produjo el accidente.

En cuanto al apoyo económico a los afectados, el Gobierno ya ha puesto en marcha el procedimiento para solicitar las indemnizaciones. Los familiares de las víctimas podrán presentar sus solicitudes desde este viernes y hasta el próximo 5 de febrero. Las ayudas previstas superan los 72.000 euros por cada persona fallecida, y podrán tramitarse tanto de manera presencial como a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La Catedral de Toledo acogerá el funeral

Por último, Toledo acogerá el próximo 10 de noviembre el funeral en memoria de las 69 víctimas en la Catedral. El acto contará con representación del Gobierno central, aunque el presidente Pedro Sánchez ha confirmado que no estará presente. En su lugar acudirán el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.