Rafa Jódar se abre un hueco en la historia del tenis: ¡clasificado a las ATP Finals en su primer año como profesional!

Un favorazo entre españoles... Además de firmar su clasificación a las semifinales del Masters de París, Carlos Alcaraz permitió que Rafa Jódar haga historia en el tenis convirtiéndose en el primer jugador de siempre que jugarás las ATP Finals en su primer año como profesional en el circuito ATP.

Alcaraz, primera semifinal en París Bercy... y favorazo a Jódar

Alcaraz se deshizo de Taylor Fritz en un partido antológico que rozó las tres horas (2h45) y en el que salvó una bola de partido en el segundo set, lo que le valió para meterse en su primera semifinal en París Bercy (jugará ante Ruud), además de 'clasificar' a su compatriota Jódar para el torneo de maestros.

Jódar, de 20 años, cayó ante Ruud en 1/16 de final, lo que en un principio alejaba al madrileño de las ATP Finals, pero las derrotas de Tommy Paul, Djokovic, De Miñaur y este viernes Fritz han cumplido el sueño de un Rafa que ha establecido un nuevo récord en el tenis convirtiéndose en el primer jugador que juega las finales en su año de debut ATP. A día de hoy son 45 victorias y 18 derrotas de Rafa en su año de debut a nivel ATP, habiendo conseguido en Marrakech su primer y único título, y habiendo jugado las finales de Washington y Shanghái, además de disputar los cuartos de final en Madrid, Roma y Roland Garros.

Dos españoles en las Finales 11 años después

Además, el de Leganés compartirá torneo con Carlitos, siendo la primera vez en 11 años (en 2015 lo hicieron Nadal y Ferrer) que dos españoles disputan el torneo de maestros. Hasta el momento, Alex Corretja es el único tenista nacional en ganar las ATP Finals tras hacerlo en 1998 ante Carlos Moyá.

Jódar y Alcaraz compartirán escenario con Zverev, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils y Tiafoe. Serán unas finales algo descafeinadas teniendo en cuenta las ausencias de Jannik Sinner (campeón de 2024 y 2025) por lesión y Novak Djokovic al no poder clasificarse. La última vez que Nole no disputó el torneo de maestros por no clasificarse fue en 2017, y antes de ese año ya hay que remontarse a 2006.