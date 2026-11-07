Antena 3 Noticias
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Rafa Jódar se abre un hueco en la historia del tenis: ¡clasificado a las ATP Finals en su primer año como profesional!

El tenista madrileño de 20 años jugará el torneo de Maestros tras la victoria de Alcaraz ante Ruud en semifinales de París-Bercy. Habrá dos españoles en las ATP Finals 11 años después.

Rafa Jódar durante un partido de tenis

Rafa Jódar durante un partido de tenis EFE

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
Publicado:

Un favorazo entre españoles... Además de firmar su clasificación a las semifinales del Masters de París, Carlos Alcaraz permitió que Rafa Jódar haga historia en el tenis convirtiéndose en el primer jugador de siempre que jugarás las ATP Finals en su primer año como profesional en el circuito ATP.

Alcaraz, primera semifinal en París Bercy... y favorazo a Jódar

Alcaraz se deshizo de Taylor Fritz en un partido antológico que rozó las tres horas (2h45) y en el que salvó una bola de partido en el segundo set, lo que le valió para meterse en su primera semifinal en París Bercy (jugará ante Ruud), además de 'clasificar' a su compatriota Jódar para el torneo de maestros.

Jódar, de 20 años, cayó ante Ruud en 1/16 de final, lo que en un principio alejaba al madrileño de las ATP Finals, pero las derrotas de Tommy Paul, Djokovic, De Miñaur y este viernes Fritz han cumplido el sueño de un Rafa que ha establecido un nuevo récord en el tenis convirtiéndose en el primer jugador que juega las finales en su año de debut ATP. A día de hoy son 45 victorias y 18 derrotas de Rafa en su año de debut a nivel ATP, habiendo conseguido en Marrakech su primer y único título, y habiendo jugado las finales de Washington y Shanghái, además de disputar los cuartos de final en Madrid, Roma y Roland Garros.

Dos españoles en las Finales 11 años después

Además, el de Leganés compartirá torneo con Carlitos, siendo la primera vez en 11 años (en 2015 lo hicieron Nadal y Ferrer) que dos españoles disputan el torneo de maestros. Hasta el momento, Alex Corretja es el único tenista nacional en ganar las ATP Finals tras hacerlo en 1998 ante Carlos Moyá.

Jódar y Alcaraz compartirán escenario con Zverev, Shelton, Medvedev, Cobolli, Fils y Tiafoe. Serán unas finales algo descafeinadas teniendo en cuenta las ausencias de Jannik Sinner (campeón de 2024 y 2025) por lesión y Novak Djokovic al no poder clasificarse. La última vez que Nole no disputó el torneo de maestros por no clasificarse fue en 2017, y antes de ese año ya hay que remontarse a 2006.

'Karateka', la película que cuenta la historia de superación de la campeona olímpica Sandra Sánchez

Sandra Sánchez, oro mundial en kata para lograr la triple corona

Publicidad

Deportes

Rafa Jódar durante un partido de tenis

Rafa Jódar se abre un hueco en la historia del tenis: ¡clasificado a las ATP Finals en su primer año como profesional!

Saúl Craviotto con Antena 3 Noticias

Los Ángeles 2028 en el horizonte de Saúl Craviotto

Jannik Sinner y Darren Cahill, en una fotografía de archivo del pasado 6 de mayo de 2025

Jannik Sinner y Darren Cahill separan sus caminos: "Gran parte de lo que soy como jugador y como persona te lo debo a ti"

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España
RFEF

Luis de la Fuente recuerda a las víctimas de Urda y a Jesús de Miguel: "España no se merece este dolor"

Lista de Luis de la Fuente ante República Checa e Inglaterra
Selección española de fútbol

Lista de Luis de la Fuente para los partidos ante República Checa e Inglaterra

Mourinho, junto a Vinícius en Atenas
Real Madrid

Mourinho: "Cuando Vinícius vuelva a estar disponible haré mi gestión"

El entrenador del Real Madrid ha comparecido en la previa del partido ante el Valencia en Mestalla.

Habrá homenaje de todo el fútbol español a Jesús de Miguel
LaLiga

Todo el fútbol español parará este fin de semana en el minuto 9 en homenaje a Jesús de Miguel

Habrá fútbol el fin de semana. La RFEF, LaLiga y Liga F acuerdan un homenaje conjunto al futbolista del Tenerife bajo el lema 'Siempre en nuestro recuerdo'. La AFE quería suspender la jornada.

El futbolista inglés Ezekiel Williams

Investigan como un asesinato la muerte del jugador Ezekiel Williams a los 26 años

Sandra Sánchez, oro mundial en kata para lograr la triple corona

'Karateka', la película que cuenta la historia de superación de la campeona olímpica Sandra Sánchez

Familiares, amigos y compañeros dan el último adiós a Jesús de Miguel

Emotivo funeral de Jesús de Miguel en Navahermosa: el mundo del fútbol se vuelca en su último adiós

Publicidad