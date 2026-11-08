Ada Colau confía en que el Frente Amplio dé la sorpresa en las elecciones del 29 de noviembre

La cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso, Ada Colau, ha llamado a la movilización para intentar dar la vuelta a las encuestas de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. La exalcaldesa de Barcelona confía en repetir el resultado de Lula en Brasil y conseguir que la coalición sea "la gran sorpresa" de los comicios.

Colau ha participado este domingo en un mitin de Ara Més-Front Ampli celebrado en la plaza de Sant Jeroni de Palma, al que han asistido unas 300 personas. Durante su intervención, ha denunciado que "la avaricia de algunos en Baleares no tiene límites" y ha advertido de que en Mallorca existe "una mayoría que trabaja y una minoría que ha decidido que la isla no es un lugar para vivir sino para hacer negocio".

La exalcaldesa ha asegurado que no se presenta para ser presidenta del Gobierno, sino "para hacer efectivo el derecho a la vivienda". También ha defendido que el voto al Frente Amplio es el "auténtico voto útil" y ha animado a sus simpatizantes a movilizarse a través de las redes sociales, los grupos de WhatsApp, las familias y los vecinos.

Según ha explicado, las encuestas sitúan actualmente a la coalición en un 8% de intención de voto. Colau ha señalado que alcanzar el 10% permitiría pasar de ocho a 22 escaños, un resultado que considera "un objetivo alcanzable".

Ara Més-Front Ampli descarta dar un cheque en blanco al PSOE

La cabeza de lista de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha advertido de que la coalición no acudirá a Madrid "a dar un cheque en blanco a las políticas de siempre". En este sentido, ha exigido al PSOE que demuestre con hechos "si están dispuestos a cambiar las cosas" y ha asegurado que serán "la piedra en el zapato".

Gomila también ha criticado la actuación de los socialistas en materia de cogestión aeroportuaria, al considerar que "no estar a la altura" cuando se ha presentado la oportunidad de impulsarla.

La candidata ha lanzado además un mensaje al PP y Vox, a quienes ha advertido de que la coalición trabajará para subir el salario mínimo, combatir la especulación, mejorar las condiciones laborales, limitar la compra de vivienda por parte de no residentes y controlar los precios de los alimentos básicos.

"Nuestro voto el 29 de noviembre vale por tres, para plantar cara al fascismo, acabar con los privilegios de unos pocos y para transformar la realidad. Salimos a ganar", ha concluido.

Una economía más diversa para Baleares

El número tres de la lista del Frente Amplio por Madrid, Toni Valero, ha situado la cita electoral en la necesidad de "frenar al fascismo y de recuperar lo que los especuladores han robado a la ciudadanía". También ha cargado contra quienes, a su juicio, se benefician de la subida de los precios de la vivienda y de la cesta de la compra.

Valero ha defendido que las elecciones determinarán si se configura un nuevo Gobierno de progreso o lo que ha denominado la "coalición de las monstruosidades", en referencia a Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Por su parte, la coordinadora de Sumar, Verónica Barbero, ha reclamado revisar el Régimen Especial de Baleares (REB) para avanzar hacia una economía más diversa y con futuro. "Una isla no puede ser un sitio al que todo el mundo quiere venir a veranear y en el que nadie pueda venir a trabajar", ha señalado.

Barbero también ha reivindicado las políticas de vivienda impulsadas por la formación y ha asegurado que han "podido arrancar" medidas al PSOE. En su intervención, ha atribuido el freno a la vivienda a los socialistas y el impulso a "la sociedad que no se ha conformado".