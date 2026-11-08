Polonia investiga como terrorismo el tiroteo de Cracovia que dejó seis muertos

La Fiscalía Nacional de Polonia ha abierto una investigación por un posible delito de carácter terrorista tras el tiroteo indiscriminado que dejó seis muertos y 16 heridos el sábado en la plaza del Mercado de Cracovia. El presunto autor, un ciudadano polaco de 24 años, permanece detenido y hospitalizado en estado crítico después de ser abatido por la Policía cuando intentaba huir.

La investigación está en manos de un fiscal de la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional, según ha informado este domingo el organismo en un comunicado publicado en la red social X.

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía ha confirmado que los tres cuerpos encontrados en la vivienda del sospechoso corresponden a sus familiares: su padre, de 53 años; su madre, de 52, y su hermana, de 21. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjeron estas muertes.

Seis víctimas mortales y 16 heridos

El gobernador de la provincia de Pequeña Polonia, Krzysztof Jan Klęczar, ha detallado que cuatro de las seis personas fallecidas en el ataque eran mujeres y dos hombres, con edades comprendidas entre los 32 y los 61 años. Cuatro de las víctimas eran polacas, una británica y la sexta tenía otra nacionalidad extranjera.

En cuanto a los 16 heridos, 11 son ciudadanos polacos y cinco extranjeros. Entre estos últimos figuran una mujer portuguesa y otra rusa, según han confirmado sus respectivas autoridades diplomáticas.

Klęczar ha señalado que 14 de los heridos presentan un estado de salud estable, mientras que uno permanece grave y otro crítico. Este último es el presunto responsable del tiroteo, que fue alcanzado por los disparos de los agentes cuando trataba de escapar en el vehículo con el que había irrumpido en la plaza. El joven tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones durante la noche.

La situación de los dos policías que consiguieron neutralizarlo también continúa siendo grave. Uno de ellos ha recuperado la consciencia, mientras que el otro permanece en coma inducido y bajo vigilancia médica intensiva. Las autoridades han pedido donaciones de sangre para atender al agente que resultó herido durante el intercambio de disparos.

La plaza permanece acordonada

La plaza del Mercado de Cracovia continúa cerrada mientras los investigadores recogen pruebas y reconstruyen lo sucedido. Siete fiscales participan en las diligencias, que se han prolongado durante toda la noche.

El gobernador ha explicado que el recinto se reabrirá cuando concluyan los trabajos policiales, aunque todavía no hay una hora prevista. También ha confirmado que los especialistas han terminado de inspeccionar el vehículo utilizado por el sospechoso y han descartado la presencia de explosivos u otras armas adicionales. Aunque ya no existe riesgo que obligue a evacuar la zona, el lugar permanece acordonado.

El dispositivo desplegado tras el tiroteo, que comenzó alrededor de las 15:00 horas del sábado, movilizó a 1.146 agentes de Policía, además de 24 dotaciones de bomberos integradas por 62 profesionales y equipos de rescate.

El centro de emergencias recibió 40 llamadas relacionadas con el suceso. Según el gobernador, la Policía llegó al lugar en menos de dos minutos y la primera patrulla intervino de forma activa tres minutos después de recibir el aviso. Los primeros equipos sanitarios aparecieron al cabo de cuatro minutos.

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