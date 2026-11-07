Muere Aeya Pradubyart, jugadora de golf de 15 años, tras ser impactada por un rayo en pleno torneo

La golfista Aeya Pradubyart murió este pasado martes a los 15 años tras ser alcanzada por un rayo mientras disputaba un torneo juvenil. Una caddie de 31 años también resultó gravemente herida y continúa en el hospital varios días después del suceso.

Fallecida tras el impacto de un rayo en pleno torneo

Según el medio de 'The Nation', los sanitarios pudieron llegar a tiempo para realizarle la reanimación cardiopulmonar, lo que permitió que la jugadora menor de edad llegara con vida al hospital, pero fue ahí donde terminó falleciendo debido a las numerosas quemaduras provocadas por el impacto del rayo.

Los organizadores no detuvieron el torneo pese a los rayos

Pese a que la investigación todavía sigue su curso, la familia de la fallecida ha denunciado que la competición decidiera proseguir con el torneo pese a que los rayos comenzaron a caer minutos antes del comienzo y prosiguieron una vez iniciado este.

Además, los familiares también se quejaron de que no hubiera una ambulancia en los alrededores, lo que provocó que la asistencia sanitaria se retrasara, especialmente el traslado de la deportista a un hospital cercano. Al parecer, la golfista estuvo sin pulso durante casi una hora antes de ser reanimada.