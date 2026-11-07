Alcaraz fulmina a Ruud y jugará la final de París Bercy ante Shelton, futuro pupilo de Ferrero

Carlos Alcaraz jugará la final del Masters 1000 de París-Bercy tras derrotar a Casper Ruud por 6-4 y 6-4 en las semifinales y tan solo un día después de salvar una bola de partido e irse casi a las tres horas de batalla ante Fritz. Buscará su primer título en las pistas indoor de la capital gala, que hasta hoy es uno de los tres Masters que le quedan por ganar (Canadá y Shanghái).

El murciano sumó la séptima victoria ante el noruego (solo ha sido capaz de ganarle una vez) en ocho partidos oficiales, lo que le ha permitido llegar por primera vez a la final de París Bercy tras cinco participaciones en las que su mejor resultado fueron unos cuartos de final en 2022.

Finalista en París 13 años después de que lo hiciera Ferrer

Este domingo disputará su undécima final de Masters, habiendo ganado ocho títulos y perdido solo dos finales (Cincinnati 2023 y Montecarlo 2026). La victoria del jugador de El Palmar en París termina con una racha de 13 años sin un finalista español en el torneo de indoor. En esa ocasión jugó y perdió David Ferrer ante Novak Djokovic, y es que precisamente el alicantino es a día de hoy el único tenista nacional en haber ganado el título en París Bercy.

El número 3 del mundo volvió a firmar un partidazo en la indoor de la capital gala, donde hizo siete aces, ganó un 86% de primeros y un 69% de segundos, no concedió una sola bola de break, conectó 13 ganadores más y cometió dos errores no forzados menos. En la red también dominó a su antojo (82%), el mismo porcentaje de puntos ganados al servicio. El show también lo dejó para el final imponiéndose en ocho de los últimos diez puntos.

20-2 tras la lesión: dos títulos y otra final de Masters

Carlitos enlaza su novena victoria consecutiva y sigue mejorando a 20-2 su balance tras llegar de lesión (solo perdió cuartos de final en el US Open y 1/16 en Shanghái), habiendo ganado los títulos de Tokio y Viena (la Laver Cup) y asegurándose la final en París Bercy este domingo.

Su rival será el estadounidense Ben Shelton, quien venció en tres sets al local Van Assche, y jugará su segunda final de Masters. Será la cuarta vez que se vean las caras, con el balance favorable al murciano por 3-1 pero habiendo perdido recientemente en los cuartos de final del US Open: "Quiero la revancha, la última derrota ante Ben fue muy dura", dijo Charlie tras ganar a Ruud.