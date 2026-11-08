La derrota republicana abre una nueva etapa para Trump: ¿qué puede cambiar para España?

Diez años después de las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016, en las que derrotó a Hillary Clinton, Donald Trump se enfrenta a un escenario político muy distinto.

En mitad de su segundo mandato, el Partido Republicano ha perdido el control de las dos cámaras del Congreso en las elecciones legislativas celebradas esta semana. Los demócratas asumirán sus nuevas mayorías cuando se constituya el Congreso el próximo 3 de enero.

El recuento todavía no ha concluido en todas las circunscripciones, pero la mayoría demócrata ya está asegurada. En el Senado, el partido suma al menos 54 escaños frente a los 44 de los republicanos, con dos pendientes de adjudicación.

En la Cámara de Representantes también ha superado los 218 necesarios para controlar la institución. Las cifras finales podrían variar a medida que se resuelvan las últimas contiendas.

Para Trump, el resultado anticipa dos años de negociaciones más difíciles. Los demócratas podrán bloquear proyectos legislativos, condicionar la aprobación de presupuestos y promover investigaciones parlamentarias sobre la actuación de su Administración.

El Senado tendrá, además, capacidad para frenar nombramientos propuestos por la Casa Blanca. No obstante, el presidente conservará su derecho de veto y amplias competencias ejecutivas.

Nueva composición del Congreso

La nueva composición del Congreso plantea también la pregunta de si cambiará algo para España. La respuesta, por ahora, no es inmediata. Una mayoría opositora podría influir en debates sobre defensa, política exterior y gasto público, ámbitos que afectan a la relación con los aliados europeos.

Pero la dirección de la diplomacia estadounidense seguirá dependiendo en gran medida de Trump, mientras que algunas decisiones comerciales pueden adoptarse sin una votación previa del Congreso.

El alcance del cambio dependerá de las iniciativas concretas y de los acuerdos que logren los legisladores.

En medio de este revés electoral, Trump ha vuelto a atraer la atención con un anuncio sobre su equipo. El presidente aseguró el sábado que había ofrecido a Dana White, director ejecutivo de la organización de artes marciales mixtas UFC y amigo suyo desde hace décadas, el puesto de portavoz de la Casa Blanca, vacante desde octubre.

En su mensaje también propuso, en un tono que ha suscitado dudas sobre la seriedad de la oferta, que varios luchadores acompañen a White como asistentes.

White no ha aclarado si aceptará el cargo. "Me voy a reunir con él el lunes, así que seguro que después tendremos más de qué hablar", señaló al ser preguntado por la propuesta. Ambos tienen previsto encontrarse mañana en Washington.

Cómo afecta a España

Para España, una reducción de la tensión en Oriente Próximo podría aliviar la presión sobre los precios de los combustibles y, con ello, sobre los hogares y las empresas. Es, sin embargo, un efecto posible, no inmediato ni garantizado: dependería de cómo evolucionen la guerra y los mercados energéticos.

La nueva mayoría también podría abrir vías de negociación sobre la política comercial de Washington. Los aranceles estadounidenses afectan a las exportaciones europeas, incluidas las españolas, pero la interlocución comercial corresponde a la Unión Europea.

En defensa, el presidente estadounidense ha reclamado a España un mayor gasto. Ese desacuerdo tampoco se resolverá necesariamente por el cambio de mayoría legislativa: Washington mantiene un interés estratégico en el reparto de los costes de seguridad entre los aliados.

Las bases de Rota y Morón, utilizadas en el marco de la cooperación militar entre ambos países, siguen siendo piezas relevantes de esa relación, aunque cualquier decisión futura sobre su uso deberá abordarse conforme a los acuerdos bilaterales.

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