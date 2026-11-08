Un cayuco con 215 migrantes atraca en la isla de El Hierro y aumenta a más de 4.500 los que han llegado en los primeros días de noviembre

Este domingo han llegado nuevos cayucos con hasta 215 migrantes, cuatro de ellos menores, y otros dos con 186 migrantes a bordo en aguas próximas a la isla de El Hierro este domingo. La llegada de este tipo de embarcaciones es constante, y es que entre este pasado sábado y hoy domingo han atracado en la isla canaria cerca de 1.000 migrantes.

Siguen llegando cayucos

El cayuco ha sido localizado después de un aviso de un eco radar de la Guardia Civil esta pasada noche, por lo que los controladores marítimos del centro de Salvamento Marítimo en Tenerife movilizaron a la salvamar Diphda que escoltó la embarcación hasta el puerto y fue ayudada en el atraque por la salvamar Navia.

La ruta Atlántica de la migración es un goteo que no cesa y que ahora mismo se complica por la llegada de la borrasca Bruna, la cual viene con fuerte viento y oleaje, lo que podría convertirse en una trampa mortal.

Emergencia social en el Hierro: 4.554 migrantes en ocho días de noviembre

En los primeros ocho días de noviembre son 4.554 los migrantes que han llegado a El Hierro, una isla de apenas 12.000 habitantes que se ve completamente desabastecida e incapaz de acoger tanta presión migratoria. Una situación que ha obligado al cabildo insular a decretar la emergencia social.

Por otra parte, el Gobierno de Canarias denuncia la falta de medios en el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) del Hierro hasta el punto de haber tenido que dar parte a la fiscalía por la desaparición de nueve menores migrantes que estaban bajo custodia policial en El Hierro, eso sí, los nueve menores finalmente han sido localizados. El gobierno canario asegura que la escasa brigada policial en El Hierro está completamente superada.

Abascal: "La única preocupación de Sánchez es repartir a los invasores por España"

Santiago Abascal, presidente de VOX, se pronunció este pasado sábado en redes sociales para criticar la gestión del Gobierno en la cuestión migratoria: "La isla de El Hierro está viviendo otra invasión. Han llegado 8000 a una isla de 12.000 habitantes. La única preocupación de Sánchez y del gobierno Canario es repartir rápido a los invasores por toda España".

Esta situación se suma a la de Ceuta, donde entre 70.000 y 90.000 migrantes, dependiendo de estimaciones entre Guardia Civil o Gobierno, entraron en la ciudad autónoma a finales de julio. De los cuales, entre 15.000 y 20.000 continúan todavía en Ceuta., según Juan Jesús Vivas.