Feijóo promete revisar "cada traviesa y cada kilómetro de catenaria" para recuperar la seguridad ferroviaria

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo en Málaga la necesidad de un cambio político en España y ha asegurado que su partido está preparado para asumir el Gobierno. "España necesita un cambio, no os voy a fallar, tenedlo muy claro, el PP tampoco le va a fallar a España", ha proclamado durante un acto público celebrado en el polideportivo de Carranque, en el primer gran mitin del líder popular en Andalucía durante la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ante un pabellón lleno de asistentes, Feijóo ha defendido que el cambio político pasa por convencer a los ciudadanos y conseguir una mayoría en las urnas. "Cambio es convencer y ganar. Cambio es gobernar", ha afirmado, al tiempo que ha pedido movilización para lograr un resultado que permita al PP llegar al Ejecutivo.

El candidato popular ha dedicado una parte importante de su intervención al reciente ferroviario en Urda, que terminó con la vida de 69 personas, mostrando su recuerdo y respeto a las víctimas y sus familias. Feijóo ha criticado la gestión del Gobierno y ha asegurado que no piensa olvidar lo sucedido en Urda y Adamuz, ni "el miedo que tiene la gente cuando se sube a un tren".

En este sentido, ha anunciado que, si llega a la Presidencia del Gobierno, revisará el transporte ferroviario "palmo a palmo" para recuperar la seguridad y la confianza de los usuarios. "Dedicaré el dinero de los españoles a revisar cada traviesa, cada kilómetro de catenaria, cada vía", ha asegurado. Además, ha exigido al Ejecutivo que devuelva las gratificaciones a los directivos de Adif, algo que ha calificado de "vomitivo" después de los accidentes.

"España necesita casas no excusas"

Feijóo también ha centrado su discurso en la vivienda, uno de los asuntos que ha situado entre las prioridades de su proyecto político. El líder del PP ha defendido la necesidad de aumentar la oferta residencial y ha anunciado su compromiso de impulsar un millón de viviendas. "España necesita casas, no excusas", ha afirmado.

En materia de pensiones, ha garantizado que su partido las revalorizará cada año conforme a los precios, y ha defendido un gran pacto para asegurar la viabilidad futura del sistema público, especialmente para los jóvenes.

El candidato popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de intentar desviar la atención de los problemas de España y ha criticado su gestión en materia de infraestructuras, vivienda y corrupción. "Menos mirar fuera y más ocuparse de los problemas de España, menos mirar a Trump y más mirar a los trenes", ha manifestado.

Asimismo, ha reivindicado su trayectoria política y su experiencia de gestión, frente a lo que considera una política basada en la imagen y la estrategia mediática. "No esperéis de mí frivolidad, ni que viva pendiente de la televisión y las redes sociales. He venido a levantar el país", ha asegurado.

Moreno pide a los votantes socialistas que apoyen el cambio

Por su parte, el presidente del PP andaluz y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abierto el acto apelando a la movilización electoral y asegurando que ya se percibe un impulso favorable al cambio político. "La prueba de ello es este pabellón repleto pidiendo el cambio al futuro presidente de España, Alberto Núñez Feijóo", ha señalado.

Moreno ha advertido de que en las próximas elecciones no solo está en juego el futuro del PP, sino el conjunto del país y de las próximas generaciones. Por ello, ha pedido a los asistentes que aprovechen las próximas semanas para convencer a familiares, vecinos y conocidos de la importancia de acudir a las urnas.

"Un cambio claro y rotundo"

Feijóo ha concluido pidiendo un respaldo amplio en las urnas: "Os pido un resultado claro y rotundo para un cambio claro y rotundo", animando a los asistentes a salir a la calle, conversar y convencer a otros ciudadanos.

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