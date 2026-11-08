Fermín castiga los 'regalos' de Julián Álvarez y mantiene al Barça en el liderato

El Barça ha amarrado el liderato en solitario de LaLiga tras remontar al Atlético en el Metropolitano (1-2) con un doblete de Fermín López. Giuliano adelantó a los locales en el minuto 10 y el Atleti, que ya es tercero por detrás del Real Madrid, pagó la poca puntería de Julián Álvarez, que falló dos mano a mano clarísimos ante Joan García antes de que llegara el empate culé.

Los del Cholo fueron de más a menos en el partido y el no ampliar la diferencia en el marcador fue mermando sus opciones hasta el punto de que el empate de Fermín al filo del descanso dejó casi K.O al Atleti. El gol le dio la vida al Barça para seguir cociendo a fuego lento la que sería una segunda parte dominada de principio a fin por los azulgrana.