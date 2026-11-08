LaLiga
Fermín castiga los 'regalos' de Julián Álvarez y mantiene al Barça en el liderato
Los de Flick le dan la vuelta al gol de Giuliano gracias a un Fermín sobresaliente y amarran el liderato de la Liga antes del parón. El Atleti, que pasa a ser tercero por detrás del Madrid, pagó la poca puntería de Julián.
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El Barça ha amarrado el liderato en solitario de LaLiga tras remontar al Atlético en el Metropolitano (1-2) con un doblete de Fermín López. Giuliano adelantó a los locales en el minuto 10 y el Atleti, que ya es tercero por detrás del Real Madrid, pagó la poca puntería de Julián Álvarez, que falló dos mano a mano clarísimos ante Joan García antes de que llegara el empate culé.
Los del Cholo fueron de más a menos en el partido y el no ampliar la diferencia en el marcador fue mermando sus opciones hasta el punto de que el empate de Fermín al filo del descanso dejó casi K.O al Atleti. El gol le dio la vida al Barça para seguir cociendo a fuego lento la que sería una segunda parte dominada de principio a fin por los azulgrana.
¡¡¡FINAL!!! ¡El Barça toma el Metropolitano y reafirma su liderato en Liga!
¡¡Se acabó!! ¡Remontó y ganó el Barça en el Metropolitano para asegurarse el liderato, al menos, hasta la próxima jornada, que será dentro de dos semanas! Quinta victoria consecutiva de los culés en Liga en el Metropolitano (no pierden desde 2021) tras una exhibición de Fermín, que marcó un doblete capital, y un Pedri que dominó a su antojo en la segunda parte.
Comenzó bien el Atleti con el gol de Giuliano pero fue yendo de más a menos y le pasó factura la poca puntería de un Julián que falló dos mano a mano clarísimos.
El Barça, líder con 33 puntos, por delante del Real Madrid (30) y Atleti, que baja a la tercera posición con 28 puntos.
¡Nos vamos! Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos pronto.
¡El Atleti se desespera!
El Barça ha dormido el partido y los minutos pasan sin que ocurra prácticamente nada en el campo.
¡¡PERDONA LA SENTENCIA EL BARÇA!!
El Atleti parece K.O. La tuvo Lamine para empujar en línea de gol pero no llegó al centro de Gordon.
Min 79 RESULTADO Atlético - Barcelona: 1-2
¡Intenta dormir el partido el Barça con posesiones largas que desesperan al Atleti!
¡Busca reaccionar el Atleti!
Tiene que ir con todo el equipo de Simeone para rescatar al menos un punto en el Metropolitano.
¡El líder da la vuelta a la tortilla en el Metropolitano!
¡Gran pase de Lamine Yamal al espacio y definición perfecta de un Fermín que está firmando un partido antológico en el Metropolitano! El Atleti ha ido de más a menos en lo futbolístico y en lo físico, pero sobre todo ha perdonado mucho. Esos dos mano a mano de Julián pueden costarle mucho a los de Simeone.
⚽ ¡¡¡DOBLETE DE FERMÍN!!! ¡REMONTA EL BARÇA!
¡Lo vuelve a intentar Fermín desde lejos!
No deja opción Oblak, que detiene el disparo sin dejar que bote. Partido mucho más igualado, pero parece algo más decantado para los de Flick, pese a que el Atleti a la contra sigue teniendo muchísimo peligro.
¡Vuelve a perdonar Julián Álvarez!
Segundo mano a mano que falla el argentino. Esta vez intentó una vaselina que se le fue por bastante.
¡Nada que ver el Barça!
Salió con dudas en la primera parte y ahora, tras el gol de Fermín parece otro. Sufre el Atleti, que está mucho más incómodo.
¡RUEDA EL BALÓN EN EL METROPOLITANO!
¡Se reanuda el partido! Sale mucho más enchufado el Barça tras el arreón final y el gol en la primera parte.
¡¡DESCANSO!! ¡Empate, jugadores a vestuarios... y todo por decidir!
⚽ ¡¡GOOOOL DE FERMÍN PARA EMPATAR EL PARTIDO!!
¡Empata la contienda el Barça tras un jugadón de Pedri que rompió líneas! Estuvo muy rápido y acertado Fermín, que disparó de primeras para batir a Oblak y meter al Barça en el partido.
¡Desborda Lamine y es amarilla para Baena!
La primera del partido. Se había ido Lamine entre Baena y Grimaldo para encarar portería y el ex del Villarreal no tuvo otra que trabar a Yamal. ¡Ruge el Metropolitano!
Min 38. Atlético - Barcelona: 1-0
Concentradísimo el equipo de Simeone en defensa. El Barça no está teniendo su partido pero en cualquier momento y con estos jugadores puede equilibrar de nuevo el duelo. Rozando ya el descanso en la capital con ventaja mínima para los locales.
Toca y toca el Atleti
Muy buenos minutos de los locales con el balón... Presiona el Barça pero sin éxito hasta el momento.
¡Alberola Rojas, muy comunicativo!
No se quiere precipitar a la hora de sacar amarillas en un partido que es muy tenso a nivel de intensidad. Controlando bien el partido el colegiado de Ciudad Real.
¡¡OTRA DE JULIÁN!!
¡Muy buena acción del argentino en el área, que recorta a izquierdas y golpea con la zurda para que Joan García detenga en dos tiempos!
¡Disparo sin peligro de Kang In Lee!
Como en los partidos del año pasado, el Atleti necesita muy poco para crearle peligro a la defensa azulgrana. El Barça domina más el balón y está más tiempo en campo contrario pero de momento el equipo del Cholo sigue asustando a la contra.
¡GOL ANULADO A HANCKO!
Min 18. Atlético - Barcelona: 1-0
Quiere responder el equipo de Flick con balón, propuestas y, sobre todo, ocasiones, que de momento 'solo' han llegado una vez y la acción terminó en un disparo al larguero.
¡ES GOL PARA EL ATLÉTICO!
¡Otro día más el planteamiento y el estilo del Barça ante equipos grandes vuelve a ser 'suicida'! Está tirando la línea defensiva en el centro del campo. Perdonó Julián, después llegó el palo y a la tercera, la vencida. Esta vez Julián estuvo acertado en el pase que definió Giuliano casi a placer.
⚽ ¡¡¡GOOOOOL DE GIULIANO!!!
¡¡DOS PALOS EN DOS MINUTOS!!
¡Primero el Atleti y luego el Barça! EL PARTIDO ESTÁ COMPLETAMENTE LOCO.
¡¡LA QUE HA FALLADO JULIÁN!!
¡Joan García salva un mano a mano clarísimo ante el argentino! Definió mal La Araña y el Atleti vuelve a perdonar.
¡¡Sale mordiendo el Atlético!!
¡Ha tenido una muy clara en la que Grimaldo falló en el pase de la muerte pero sigue acechando la portería de Joan García en este inicio de partido!
¡Así salían los jugadores de Atlético y Barça al Metropolitano!
¡Rueda ya el balón en el estadio colchonero! Así han entrado los 22 protagonistas al césped colchonero, haciendo un círculo en el centro del campo en recuerdo de Jesús de Miguel.
¡Saltan los 22 protagonistas al césped del Metropolitano!
¡Aplauso general al unísono del Metropolitano en honor a Jesús de Miguel! Como se ha hecho en todos los estadios del fútbol español esta temporada.
El Barça, inmaculado lejos del Camp Nou...
Cinco partidos lejos del Camp Nou y cinco victorias para los de Flick (15 de 15), que además han marcado 22 goles y solo han encajado cinco (0-5 al Elche, 0-5 al Valencia, 2-4 al Levante, 1-3 al Sevilla y 2-5 al Betis).
¡Menos de 20 minutos para que ruede el balón en el Metropolitano!
Muchísimo en juego a partir de las 21:00 en la capital. Veremos como salen ambos equipos, esperamos a un Atleti muy intenso y organizado al principio y a un Barça dominador y con ganas de revancha del año pasado, donde los rojiblancos eliminaron al equipo azulgrana en Champions.
El Real Madrid, lanzado, a 'disfrutar' del Atleti-Barça
Los de Mourinho cumplieron con creces este sábado ante el Valencia en Mestalla (0-3), y verán el Atlético-Barça con 'tranquilidad' sabiendo que podrán recortar puntos a uno de ellos o incluso a ambos si el partido termina en empate.
Mucho han cambiado las cosas en Chamartín desde la victoria en el Camp Nou, algo que les hizo recuperar la confianza y seguir en un gran estado de forma que se alarga hasta las ocho victorias consecutivas (8-0 tras el parón posterior a la derrota del Metropolitano). El Madrid, al igual que el resto de Ligas, afronta otro parón de selecciones y su próximo encuentro será el 21 de noviembre ante el Celta en el Bernabéu.
El Atlético, cuatro años sin ganar al Barça en Liga como local...
Los del Cholo se llevaron la victoria en 2021 por 2-0 ante el Barça, esa fue la última vez que los rojiblancos se impusieron a los culés en Liga como locales, porque después enlazaron cuatro derrotas consecutivas.
Mucho cambia la historia cuando se trata de eliminatorias, coperas o europeas, porque ahí el Atleti se hace gigante y en los últimos tiempos tiene el cara a cara bastante favorable, especialmente en Champions, donde han noqueado al Barça en las tres últimas eliminatorias (2013, 2015 y 2025).
¿Cuándo han perdido puntos Atlético y Barcelona en esta Liga?
Los rojiblancos enlazan siete victorias consecutivas en Liga desde que perdieron 3-0 ante el Athletic en San Mamés. Antes también se dejó dos puntos ante el Villarreal en casa pero en 11 jornadas ha ganado nueve partidos, lo que le permite estar pegado a un Barça que solo ha perdido puntos ante el Real Madrid tras caer en el Clásico del Camp Nou. El Madrid, a su vez, cayó ante el Betis en La Cartuja y ante el Atlético en el Metropolitano. Así está la clasificación antes de que se dispute el Atleti-Barça:
- 1º Barcelona: 30 puntos
- 2º Real Madrid: 30 puntos
- 3º Atlético de Madrid: 28 puntos
¡¡ONCE DEL FC BARCELONA!!
¡Vamos también con la alineación del Barça en el Metropolitano!
11: Joan García; Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Marc Bernal; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; Raphinha.
¡¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL ATLÉTICO DE MADRID!!
Así sale el Cholo Simeone ante el Barça en busca del liderato.
🔴⚪ ONCE: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Baena; Julián Álvarez y Kang-in Lee.
Los posibles onces de Simeone y Flick
Estas serían las posibles alineaciones de Simeone y Flick antes de que se confirmen por parte de ambos equipos, ¿cuántos cambios habrá?
- Atlético de Madrid: Oblak; Grimaldo, Hancko, Pubill, Marcos Llorente; Pablo Barrios, Hjulmand, Álex Baena; Kang In Lee, Giuliano Simeone y Julián Álvarez.
- Barcelona: Joan Garcia; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha.
Ausencias y lesionados para el Atleti-Barça
Romero será la única baja en el Atlético de Madrid, mientras que Flick sí tendrá ausencias más sensibles, como las de Espart, Bardghji, Koundé, Olmo y, sobre todo, Rodri.
Atlético de Madrid - Barcelona, en directo: alineaciones y resultado del partido de hoy de LaLiga en el Metropolitano
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Atlético-Barcelona de la jornada 12! ¡PARTIDAZO en el Metropolitano para decidir el liderato de LaLiga! Los de Simeone tienen la oportunidad de escalar a la cima de la competición doméstica si se imponen al Barça de Flick. Mientras que al conjunto catalán le sirve con no perder en el Metropolitano para mantener el primer puesto en solitario.
¡Vamos ya con la previa del partidazo de hoy! Mucho, muchísimo en juego hoy en la capital de España ¡¡¡ARRANCAMOS!!!
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