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Abascal defiende las pensiones y acusa a Sánchez de ponerlas en riesgo

El líder de Vox niega que su partido quiera privatizarlas y reclama una auditoría de las ayudas sociales que reciben los inmigrantes en situación irregular. También critica la gestión del accidente ferroviario de Urda y las propuestas del PP en materia de vivienda.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España).

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido que las pensiones deben seguir pagándose y ha negado que su formación pretenda privatizarlas. En una entrevista concedida a 'El Periódico' y recogida por Europa Press este domingo, ha asegurado que el debate sobre el modelo es "mucho más técnico que político" y ha situado en el Gobierno de Pedro Sánchez el riesgo para el sistema.

"Las pensiones están en riesgo y dejarán de pagarse si Pedro Sánchez continúa en el poder", ha afirmado. Según Abascal, el Ejecutivo está "destruyendo la economía privada" y provocando que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

El líder de Vox ha insistido en que su prioridad es garantizar el cobro de las prestaciones, con independencia de la fórmula que se utilice. "Soy partidario de que las pensiones se paguen, de que los derechos adquiridos por los mayores se paguen de la manera que sea", ha señalado. "Lo que quiero que todo el mundo sepa es que me da igual el sistema; lo que me importa es que las pensiones se paguen. Eso es lo que es sagrado y ese es nuestro compromiso", ha remarcado.

Críticas a la gestión del accidente ferroviario de Urda

Preguntado por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), Abascal ha asegurado que no le sorprende la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha definido como "un fusible" para el presidente del Gobierno.

El dirigente de Vox ha vinculado sus críticas a la corrupción y a la gestión política con el siniestro. "Creo que la corrupción mata, igual que otras actitudes políticas. Creo que el fanatismo ideológico mata, creo que la invasión migratoria mata y que trae ruina y falta de prosperidad y, en el caso de Adif y de Urda, yo creo que ya hay demasiados elementos como para estar muy preocupados y como para vincular la corrupción con los accidentes que acaban produciéndose", ha declarado.

También ha defendido que su partido mantuviera la precampaña durante los días de luto por el accidente y ha confirmado que no acudirá al funeral de Estado por las víctimas. "Creo que hay que dejar a las familias que despidan a sus muertos en la intimidad y creo que los políticos muchas veces solo entorpecemos", ha explicado.

Vivienda: más construcción y menos regulación

En materia de vivienda, Abascal ha defendido aumentar la construcción de vivienda pública y privada y "enfrentarse a la sobrerregulación y a los impuestos sobre la vivienda".

Además, ha planteado la expulsión de quienes se encuentran en España de forma irregular. "Me refiero, por supuesto, a quienes están ilegalmente, que deben ser repatriados y que ocupan viviendas", ha afirmado.

Sobre la propuesta del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de construir un millón de viviendas, Abascal la ha calificado de "error tremendo" por comprometerse con una cifra concreta.

Una auditoría de las ayudas sociales a inmigrantes

En relación con la política migratoria, el presidente de Vox ha defendido expulsar a las personas que, según sus palabras, permanecen ilegalmente en España. También ha reclamado "hacer una auditoría completa de todas las ayudas sociales" que reciben, al considerar que no deberían tener acceso a ellas.

En cuanto a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta, Abascal ha sostenido que "lo primero que hay que hacer es ponerlos en la frontera" y entregarlos a las autoridades de Marruecos.

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