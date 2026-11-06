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Los Ángeles 2028 en el horizonte de Saúl Craviotto

Con seis medallas en su palmarés, es el deportista español más laureado en unos Juegos Olímpicos. El ilerdense tiene dos oros, dos platas y dos bronces.

Saúl Craviotto con Antena 3 Noticias

El 'sueño americano' de Saúl Craviotto | Antena 3 Noticias

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Javier Alba
Javier Alba
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Saúl Craviotto, tras el bronce en K4 500 en París, pensó que su etapa olímpica había terminado, pero en su entorno creían que aún podría estirar un poco más su vida profesional, su mujer ha sido quien más ha animado al doble medallista de oro a buscar un séptimo metal: "Ella es el pilar más importante de mi vida, la madre de mis tres hijas y la que más me ha ayudado a lo largo de mi trayectoria deportiva".

"Mi mujer me ha animado a competir en Los Ángeles 2028"

Saúl Craviotto

Sobre el reto de sumar un metal más a su palmarés, el mejor olímpico español de la historia, no se plantea si el desenlace será exitoso o no, "estoy tranquilo con mi recorrido, no sería un fracaso, sino haberlo intentado hasta el final", nos ha contado tras una jornada de entrenamiento con el equipo español en el Embalse de Arbón, en Villayón. En unas instalaciones ideales para la práctica del piragüismo, Craviotto puede conjugar a la perfección los tres elementos más importantes para un deportista, que son, según sus propias palabras, "entrenamiento, descanso y nutrición".

Único español con 6 medallas olímpicas

En este sentido, Saúl, que vive en Gijón y entrena en Asturias desde hace años, ha bromeado con nosotros sobre sus buenos resultados al hilo de la alimentación en la tierra que tan bien lo ha acogido: "La dieta asturiana puede ser una de las claves, el cachopo, la fabada, el arroz con leche, aquí se come de maravilla". Su buen estado físico con 42 años es el último elemento que suma a su favor para aumentar aún más su leyenda en Los Ángeles 2028.

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