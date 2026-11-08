Alerta en Canarias por la borrasca Bruna: lluvias torrenciales y rachas de viento que superarán los 100 km/h

La borrasca Bruna pondrá este domingo a Canarias en el punto de mira meteorológico, con un episodio de fuerte inestabilidad que dejará lluvias intensas, tormentas y rachas de viento muy fuertes en buena parte del archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos en todas las Islas Canarias ante la previsión de precipitaciones localmente fuertes o muy fuertes, que podrían ser persistentes, especialmente en las zonas de mayor relieve. La situación será más complicada en el norte de Tenerife y La Palma, donde permanecerá activo el aviso naranja hasta la medianoche.

Aviso naranja en el norte de Tenerife

En estas zonas se podrán registrar acumulaciones superiores a los 20 litros por metro cuadrado en apenas una hora, mientras que las rachas de viento podrían rebasar los 100 kilómetros por hora. El viento, de componente sur y suroeste, soplará con especial intensidad en las áreas más expuestas.

Con respecto a las temperaturas, se espera un comportamiento desigual entre las islas. Las máximas tenderán a descender en las occidentales, mientras que experimentarán un ascenso en las orientales. Santa Cruz de Tenerife podría alcanzar los 28 grados y Las Palmas de Gran Canaria llegará hasta los 29 ºC, con mínimas de 23 grados en ambas capitales.

La borrasca Bruna también dejará condiciones adversas en distintos puntos de la Península, aunque será Canarias uno de los territorios donde las precipitaciones podrán alcanzar mayor intensidad durante esta jornada.

En la noche de este domingo habrá aviso naranja también en el norte de Cáceres y en el sur de Ávila, por precipitaciones que podrán acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Aviso amarillo también este domingo por riesgo costero en A Coruña, por viento de fuerza 7.

La borrasca Bruna deja un herido

La borrasca Bruna ha dejado ya a su paso por Canarias la caída de varios árboles, desprendimientos y una persona herida en La Palma, tras recibir el impacto de una silla desplazada por el fuerte viento.

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