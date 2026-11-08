Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

TRÁGICO SUCESO

Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción en Zaragoza

El fallecido, identificado con las iniciales F.J.G.J, pertenecía a la Brigada ‘Guzmán el Bueno’, y estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña.

Imagen de archivo del Ejército de Tierra

Imagen de archivo del Ejército de Tierra EFE

Publicidad

Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un soldado del Ejército de Tierra ha perdido la vida este domingo, mientras participaba en actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, según ha afirmado el Ministerio de Defensa. Las causas del accidente están siendo investigadas.

El fallecido, identificado con las iniciales F.J.G.J, pertenecía a la Brigada 'Guzmán el Bueno, y estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña.

Tras el suceso, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha querido pronunciarse en su perfil de X, lamentando la noticia y transmitiendo sus condolencias a sus familiares y amigos.

Según las primeras hipótesis trasladadas por ATME, el soldado "habría sufrido un accidente con un transporte oruga". Las mismas fuentes también han indicado que podría haber otro militar herido de gravedad.

Otros sucesos similares

Hace tan solo un mes ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Córdoba, concretamente en la base militar Guzman el Bueno X, en Cerro Muriano. En el siniestro se vio implicado un camión de la base. La Guardia Civil asumió la investigación del suceso.

En esa misma base fallecieron dos militares ahogados mientras participaban en unas maniobras en diciembre de 2023.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10:00h, y se dio conocimiento de la muerte a las autoridades del Ejército. El suceso conmocionó a los integrantes de la base cordobesa.

El ministerio de Defensa dedicó unas palabras de apoyo a todo el Ejército de Tierra y a sus familias: "Nuestro cariño a la familia y nuestro más sentido pésame al Ejercito de Tierra, compañeros y seres queridos del militar fallecido en la base de 'Cerro Muriano' (Córdoba)", finaliza.

Efemérides de hoy 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de noviembre?

Efemérides de hoy 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de noviembre?

Publicidad

Sociedad

Accidente en Urda

Última hora del accidente de trenes en Urda, Toledo, en directo: La AITAT recomienda implantar la marcha a la vista en las líneas de alta velocidad tras el accidente de Urda

Imagen de archivo del Ejército de Tierra

Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción en Zaragoza

Efemérides de hoy 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de noviembre?

Efemérides de hoy 8 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 8 de noviembre?

Escoltan dos cayucos a unos 20 km de La Restinga (El Hierro) y llega otro a Lanzarote
CRISIS MIGRATORIA

Llegan siete nuevos cayucos a Canarias con más de 700 migrantes

Imagen del local en el que se ha llevado a cabo el robo en Bilbao.
ROBOS

Un ladrón se queda dormido dentro del local hostelero que iba a robar tras consumir alcohol

Un total de 67 de las 69 personas fallecidas en Urda ya están a disposición de sus familias
ACCIDENTE FERROVIARIO

Retirados los últimos vagones del accidente de Urda y entregados a sus familias los restos de 67 víctimas

La Guardia Civil modifica la vigilancia de la zona, donde la Policía Judicial seguirá investigando.

Detenido tras circular en patinete por la AP-7 en Girona y huir dos veces de los agentes
GIRONA

Detenido tras circular en patinete por la AP-7 en Girona y huir dos veces de los agentes

El hombre fue arrestado por desobediencia y denunciado por varias infracciones de tráfico.

Imagen de una lancha de la Guardia Civil

España, entre los cuatro países con más presión migratoria de la Unión Europea

El hombre de 71 años fallecido en un túnel de lavado en Gandía accedió a la máquina una vez estaba en marcha

Muere un hombre de 68 años atrapado entre su coche y la maquinaria de un túnel de lavado en Castellón

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, sábado 7 de noviembre de 2026

Publicidad