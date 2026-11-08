Muere un soldado del Ejército de Tierra durante una instrucción en Zaragoza

Un soldado del Ejército de Tierra ha perdido la vida este domingo, mientras participaba en actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza, según ha afirmado el Ministerio de Defensa. Las causas del accidente están siendo investigadas.

El fallecido, identificado con las iniciales F.J.G.J, pertenecía a la Brigada 'Guzmán el Bueno, y estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña.

Tras el suceso, la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME), ha querido pronunciarse en su perfil de X, lamentando la noticia y transmitiendo sus condolencias a sus familiares y amigos.

Según las primeras hipótesis trasladadas por ATME, el soldado "habría sufrido un accidente con un transporte oruga". Las mismas fuentes también han indicado que podría haber otro militar herido de gravedad.

Otros sucesos similares

Hace tan solo un mes ocurría otro suceso similar, pero esta vez en Córdoba, concretamente en la base militar Guzman el Bueno X, en Cerro Muriano. En el siniestro se vio implicado un camión de la base. La Guardia Civil asumió la investigación del suceso.

En esa misma base fallecieron dos militares ahogados mientras participaban en unas maniobras en diciembre de 2023.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 10:00h, y se dio conocimiento de la muerte a las autoridades del Ejército. El suceso conmocionó a los integrantes de la base cordobesa.

El ministerio de Defensa dedicó unas palabras de apoyo a todo el Ejército de Tierra y a sus familias: "Nuestro cariño a la familia y nuestro más sentido pésame al Ejercito de Tierra, compañeros y seres queridos del militar fallecido en la base de 'Cerro Muriano' (Córdoba)", finaliza.