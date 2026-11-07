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El Madrid toma Mestalla, profundiza en la herida del Valencia y mete presión a Barça y Atlético

Los de Mou golean al Valencia 0-3 con otro derechazo de Valverde para abrir la lata y goles de Güler y Mbappé en un partido muy tenso en el que los blancos perdonaron una goleada de escándalo. El Madrid duerme segundo, empatado a puntos con los culés, antes del Atleti-Barça en el Metropolitano.

Valverde celebra su gol ante el Valencia

Valverde celebra su gol ante el Valencia Reuters

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El Real Madrid ha tomado Mestalla en una goleada (0-3) que ha profundizado, más aún si cabe, en la herida de un Valencia que parece no tocar suelo (penúltimo con nueve puntos). Una victoria que supone la octava consecutiva para los blancos en todas las competiciones -quinta en Liga- y que mete presión a atléticos y culés, quienes se enfrentarán este domingo en el Metropolitano (21:00 en la web de Antena 3 Deportes).

Los de Mou no titubean en Mestalla

El equipo de Mourinho se impuso con contundencia y merecimiento en un duelo en el que el conjunto che no puso resistencia futbolística, pero sí quiso revolucionar desde la intensidad y las faltas (26 a 6). Los de Aguirre llegaron tarde a la mayoría de duelos y terminaron el partido con diez tras una dura entrada de Gayá a Mbappé cuando el francés encaraba portería solo desde el centro del campo.

No hubo color en el aspecto futbolístico, pero al igual que hace tres días en Atenas, tuvo que ser un derechazo de Fede Valverde el que abriera la lata en Mestalla cuando asomaba la media hora. Güler, con tres goles y una asistencia en los últimos cinco partidos, volvió a ver puerta (minuto 36) y regaló el de la sentencia a Mbappé en el 75', siendo el octavo encuentro seguido en el que el galo marca (su récord es nueve consecutivos). Los merengues se despidieron de este Mestalla sumando su tercer año consecutivo ganando en Valencia y dejando muy tocado a la escuadra de Aguirre (9 puntos de 36).

El Madrid perdona una goleada de escándalo

El Madrid tiró 19 veces, 11 de ellas a puerta, y perdonó una goleada de escándalo que habría enfadado aún más a la parroquia che. Son ya ocho victorias consecutivas tras el parón posterior a la derrota en el Metropolitano (2-1 cayó el Madrid) y una sensación de que Mourinho ha vuelto a enchufar a un equipo que llevaba dos años 'muerto'. El Madrid dormirá segundo con los mismos puntos que el Barça y saldrá 'ganando' pase lo que pase en el Atleti-Barça, aunque lo mejor para los blancos sería un empate que le pondría por delante del Atleti y a tan solo un punto de los de Flick.

Destacable que, sin Vinicius, las victorias y el buen juego han llegado solos: desde su expulsión ante el Villarreal el Madrid lo ha ganado todo, con él (4-1 ante Leipzig y 2-3 ante AEK) y sin él. El problema, o más bien el dilema, para Mou llegará el próximo 21 de noviembre ante el Celta, donde la sanción verá su fin.

Igual que el anterior parón benefició al Madrid, veremos cómo le afecta a los de Mou estas dos semanas sin Liga ni Champions, pero no sin fútbol, ya que gran parte de la plantilla tendrá compromisos con sus selecciones.

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