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Primera imagen de Álex Márquez tras su grave accidente en Montmeló

El piloto de Gresini Racing tranquiliza a todos con un fotografía desde el hospital y un mensaje: "Todo controlado. No podría estar en mejores manos".

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Álex Márquez tras su grave accidente en MontmelóEfe | @alexmarquez73

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Álex Márquez sufrió este domingo un grave accidente durante el Gran Premio de Catalunya, carrera disputada en el circuito de Montmeló. El parte médico deja claro la gravedad de la caída del pequeño de los Márquez: "Fractura marginal de C7; la evaluación completa se realizará la próxima semana. Fractura de clavícula derecha; se estabilizará con una placa. Será intervenido quirúrgicamente hoy (domingo) por el equipo del Hospital General de Catalunya", informaba Gresini Racing.

El propio Álex Márquez subía una imagen a sus redes sociales desde la camilla del hospital y con un mensaje tranquilizador. "Todo controlado!! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", indicaba el piloto de 30 años.

El brutal accidente de Álex Márquez se produjo en la vuelta 12 de las 24 establecidas en la carrera de MotoGP en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La moto de Pedro Acosta (KTM) sufrió un fallo electrónico que le hizo perder velocidad; Alex Márquez, que rodaba detrás de él, trató de esquivarle, pero no pudo evitar impactar de refilón con la KTM, pinchando el neumático trasero de esta, y perder el control, yéndose contra las protecciones.

Álex Márquez, consciente, fue trasladado al hospital en ambulancia, mientras el resto de implicados, salvo el italiano Enea Bastianini (KTM), pudieron tomar la salida en una nueva carrera a 13 vueltas, tras la bandera roja que se mostró por el accidente.

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