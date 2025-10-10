Jakub Mensik, sobre Alcaraz y Sinner: "Intentamos alcanzarlos, es nuestro trabajo, pero..."

Jakub Mensik, actual número 16 del mundo, ha logrado esta temporada el primer y único título de su aún corta carrera: el Másters de Miami. El tenista checo de 20 años se impuso a Djokovic en la final (7-6 y 7-6) el pasado mes de marzo, pero desde entonces no ha logrado la regularidad deseada: sus mejores resultados fueron los cuartos de final en Beijing y Madrid; y acumula un balance de 31 victorias y 19 derrotas en 2025. El tenista de Prostějov, República Checa, ha reflexionado sobre una temporada que le ha consolidado entre los mejores del mundo, en especial, tras su sorprendente victoria en Miami.

"Definitivamente, los aficionados y los periodistas empiezan a hablar de ti y hay mucha más atención en tus partidos. Pero no tengo expectativas sobre mi carrera y simplemente pienso en trabajar. Ganar un torneo o partidos importantes no significa que hayas alcanzado el nivel de los mejores. Ganar un torneo o partidos importantes no significa que hayas alcanzado el nivel de los mejores", asegura Mensik en una entrevista con Lorenzo Ercoli para Corriere dello Sport.

"En este momento estoy entrenando, veo que mi ranking sube y mi juego también. Estoy satisfecho con esto. En esta etapa, la experiencia debe acumularse, porque la continuidad es la clave para llegar hasta aquí", analiza Mensik.

"Ahora mismo Alcaraz y Sinner son los mejores, luego hay una gran brecha"

A sus 20 años, el tenista checo es uno de los jugadores llamados a hacer cosas grandes en los próximos años, pero Mensik admite que ahora mismo hay una gran diferencia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner y el resto de tenistas del circuito.

"Ahora mismo Alcaraz y Sinner son los mejores, luego hay una gran brecha con los demás. Intentamos alcanzarlos, ese es nuestro trabajo, pero los veo superiores a nosotros en todos los sentidos... Su consistencia y su estilo de juego están a otro nivel, cada golpe marca la diferencia", reflexiona Jakub Mensik.

El joven tenista checo admite que debe "mejorar en todos los aspectos de mi tenis para crecer" y reconoce que medirse a Alcaraz y Sinner puede ser muy útil.

"Realmente tengo que mejorar en todos los aspectos de mi tenis para crecer. No puedo hacer predicciones. Puedes aprender mucho de ellos en los entrenamientos, pero enfrentarlos por primera vez sería útil para entender cómo actúan en cada situación. No siento que tenga expectativas, pero estoy dispuesto a trabajar duro", apunta Mensik.

El actual campeón del Miami Open también rememoró su actuación en la Copa Davis ante Estados Unidos y las posibilidades ante España en la final a 8 en Bolonia.

"La victoria frente a Estados Unidos fue un gran resultado y merecemos estar entre los ocho finalistas. Somos fuertes, pero sobre todo jóvenes y prometedores. Este año daremos lo mejor de nosotros para intentarlo y, en perspectiva, realmente podemos esperar luchar contra equipos potentes como los de Italia y España", augura Jakub Mensik.

El tenista checo se tuvo que retirar ante Alex de Miñaur en los cuartos de final del ATP500 de Beijing hace solo unos días y para Mesik uno de los problemas fue las pelotas del torneo chino.

"En Pekín jugamos con una de las peores pelotas del circuito: después de tres partidos estábamos completamente muertos. En esos casos no puedes crear potencia: golpeas bien, pero la pelota no vuela. Así que tienes muchos altibajos en el partido. Por eso, en todo torneo, ya sea por las pelotas o por la superficie, es importante adaptarse lo más rápido posible", explica Mensik.

Por último, el tenista checo habló sobre el gran ambiente que hubo en San Francisco durante la Laver Cup.

"El ambiente de la Laver Cup es agradable y divertido. Pasé tiempo con algunos de los mejores del mundo y me alegro de poder tener este recuerdo. Obviamente, llegué a Beijing un poco cansado y el debut contra Kecmanovic fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera, incluso habiendo ganado", concluye Mensik.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com