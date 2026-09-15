Santiago de Compostela se rinde a Borja Iglesias, primer gallego campeón del mundo con España

Santiago de Compostela ha rendido homenaje este lunes a Borja Iglesias, primer futbolista gallego que se proclama campeón del mundo con la selección española masculina. El delantero del Celta de Vigo fue recibido en el Pazo de Raxoi después de formar parte del equipo que conquistó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Siempre me he sentido orgulloso de Compostela, aún más hoy", aseguró el internacional español durante su intervención en el Salón Rojo, escenario de una recepción institucional a la que acudieron representantes de todas las formaciones políticas de la corporación municipal.

El acto fue presentado por la concejala de Deportes, Pilar Lueiro, y estuvo presidido por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que destacó no solo la trayectoria deportiva de Borja Iglesias, sino también su implicación en diferentes causas sociales.

"Uno de los nuestros"

La alcaldesa quiso poner en valor la personalidad y el compromiso mostrado por el delantero a lo largo de su carrera: "Hoy reconocemos a un campeón mundial que ha sido ejemplar en un deporte de élite, en un deporte exigente y competitivo, en el que hay que tener ambición, pero también en el que hay que tener un compromiso desde un punto de vista personal, empatía, solidaridad, amabilidad y generosidad", apuntó Sanmartín.

La regidora destacó también la forma en la que Borja Iglesias ha defendido públicamente sus convicciones y ha demostrado "que se puede ser de diferentes maneras". Sanmartín recordó además su colaboración con la campaña 'Ficha polo galego', promovida por el Ayuntamiento de Santiago para fomentar el uso del gallego dentro del deporte.

"Esto es algo que debe trasladarse a los niños que practican deporte porque, para tener una sociedad más igualitaria, necesitamos hombres libres y personas comprometidas y solidarias. Te recibimos como campeón pero también como uno de los nuestros", afirmó.

Un regalo cargado de simbolismo

El Ayuntamiento entregó al futbolista varios recuerdos durante la recepción. Uno de los más especiales fue una botella que contiene tierra procedente de todos los campos de fútbol de Santiago de Compostela y que lleva inscrito el mensaje 'De la arena de los comienzos a la historia que escribiste'.

Borja Iglesias recibió también una caja con la obra de Rosalía de Castro. El delantero firmó posteriormente en el Libro de Honor del Ayuntamiento y dejó otro mensaje dedicado a su ciudad: "Con el máximo cariño y orgullo de un habitante de Compostela que disfruta de su pueblo cada día que camina por esta maravillosa ciudad".

"Galicia es un lugar especial y Santiago aún más"

Después de la recepción institucional, el campeón del mundo salió al encuentro de los niños y aficionados que esperaban en la Praza do Obradoiro. Borja Iglesias aprovechó el homenaje para agradecer el apoyo que ha recibido de sus vecinos y reivindicar nuevamente su vínculo con Galicia y Santiago.

"A los grandes amigos siempre les digo que Galicia es un lugar especial y Santiago de Compostela aún más. Quiero agradecer todo el amor que recibo y todo el apoyo para vivir mi vida, tanto profesional como personalmente, al máximo", destacó el delantero del Celta.

Un reconocimiento especial para un futbolista que ha hecho historia para el deporte gallego al convertirse en el primer jugador nacido en Galicia que conquista un Mundial con la selección española masculina.

Homenaje también del Gobierno gallego

La jornada de reconocimientos había comenzado antes de su llegada al Pazo de Raxoi. Borja Iglesias fue homenajeado también por representantes del Gobierno gallego junto a Diego Sánchez Rojo, árbitro asistente y el otro representante del deporte gallego que participó en el Mundial 2026.

Después llegó el turno de su ciudad. Santiago recibió como campeón del mundo a un Borja Iglesias que volvió a reivindicar el orgullo por sus raíces después de alcanzar el mayor éxito de su carrera con La Roja: "Siempre me he sentido orgulloso de Compostela, aún más hoy".