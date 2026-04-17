Rafa Jódar vuela en el Godó y se mete en su primera semifinal ATP 500

Rafa Jódar, número 55 del mundo, se ha clasificado este viernes para la semifinal en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó. Será su primera semifinal en un ATP 500, tras haber superado con autoridad al británico Cameron Norrie (6-3 y 6-2) en poco más de una hora de partido.

El jugador de 19 años se enfrentará ahora al francés Arthur Fils, número 30 del ranking ATP, que también resolvió con rapidez su duelo de cuartos ante el italiano Lorenzo Musetti, novena raqueta mundial y segundo favorito.

La gran esperanza tras el adiós de Alcaraz

Jódar, convertido en la gran esperanza local tras la retirada por lesión de Carlos Alcaraz, ya sabía lo que era vencer a Norrie este año, después de imponerse al británico en Acapulco con idéntico marcador.

En la arcilla del Godó, el español volvió a mostrar una madurez impropia de su edad. Se llevó un primer set con múltiples alternativas -cinco roturas en total- gracias a su paciencia, la reducción de errores y su eficacia en los momentos decisivos.

En la segunda manga, mantuvo la calma hasta encontrar el momento de romper el servicio de Norrie en el quinto juego. A partir de ahí, se soltó y dominó con claridad.

21 goles ganadores por 8 de Norrie

Jódar firmó 21 golpes ganadores frente a los 8 de su rival y cerró el partido con un repertorio de calidad: un golpe cruzado a la línea, un saque directo y una derecha paralela inalcanzable.

El español, reciente campeón en Marrakech, se consolida así como una de las grandes sensaciones de la temporada.

En semifinales le espera Arthur Fils, que a sus 22 años busca recuperar su mejor nivel tras una larga lesión de espalda que le mantuvo alejado de las pistas durante casi ocho meses.

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