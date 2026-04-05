Rafa Jódar aplasta a Trungelliti y gana en Marrakech su primer título ATP a los 19 años

El tenista madrileño Rafa Jódar se ha proclamado campeón del ATP 250 de Marrakech tras pasar por encima de Marco Trungelliti por 6-3 y 6-2 en una final que duró poco más de una hora (1h10).

La joven promesa española ha levantado su primer título ATP con apenas 19 años y en el que era su séptima participación en el cuadro principal de un torneo del máximo nivel. Jódar no dio opción alguna al argentino, al que dominó gracias a un día impoluto con el servicio (86% ganados con el primero y 88% con el segundo), salvando la única bola de break que afrontó y conectando 16 winners más que su rival (21 a 5).

En el camino hacia el trofeo, el de Leganés venció a Lajovic, Machac (55º), Muller, Carabelli y Trungelliti. Además, el español se ha convertido en el campeón más joven en la historia del ATP 250 de Marrakech. En 2026 ya suma 23 victorias oficiales, habiendo pasado la fase previa en el Open de Australia y ganando ahí su primer partido ante Sakamoto en cinco sets. En Delray Beach y Acapulco venció en su debut en el cuadro principal y en el Masters de Miami llegó a pisar los 1/16 de final. Este lunes dará un gran salto en el ranking (ahora es 89).

España domina en Marrakech

Además de la victoria de Jódar en 2026, varios españoles han salido campeones del torneo marroquí:

David De Miguel (1986)

Tomás Carbonell (1996)

Alberto Martín (1999)

Fernando Vicente (2000)

Santiago Ventura (2004)

Juan Carlos Ferrero (2009)

Pablo Andújar (2011, 2012 y 2018)

Tommy Robredo (2013)

Guillermo García López (2014)

Roberto Carballés (2023).

Dani Mérida se queda a las puertas

Apenas unas horas antes, Dani Mérida, de 21 años y 136º del mundo, se quedó a las puertas de su primer título ATP tras ser derrotado por el argentino Navone en tres sets (2-6, 6-4 y 7-5). El de Bucarest solo era el segundo torneo ATP en cuadro principal de Mérida (perdió en primera ronda de Indian Wells ante Michelsen).

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