Rafa Jódar remonta ante Carreño y se cita con Shintaro Mochizuki en la tercer ronda de Wimbledon

Rafa Jódar sobrevivió a una batalla (3-6, 6-3, 1-6, 6-3 y 6-4) ante Pablo Carreño en la segunda ronda de Wimbledon y logró remontar un partido que anoche se suspendió cuando perdía dos sets a uno ante el jugador asturiano. El tenista madrileño se medirá este viernes al japonés Shintaro Mochizuki.

La falta de luz obligó a aplazar el partido este miércoles y, tras reanudarse este jueves, Rafa Jódar se impuso en el cuarto y quinto set para ganar un duelo que se extendió durante tres horas y 43 minutos.

Rafa Jódar se apuntó un duelo fratricida ante Pablo Carreño, suspendido el miércoles por falta de luz natural, tras remontar la ventaja que disponía el tenista asturiano y alcanzó la tercera ronda en su debut en Wimbledon. El madrileño, vigésimo segundo jugador del mundo, ganó por segunda vez al asturiano, al que había superado, también en tres sets, en Roland Garros.

Pablo Carreño y Rafa Jódar tuvieron que interrumpir su partido a última hora del miércoles cuando el asturiano dominaba por 6-3, 3-6, 6-1 y 1-2. Estaba mejor en la pista y Jódar tuvo que ser tratado del tobillo izquierdo después de un mal gesto al ir a por una bola. Pero el parón obligado por la falta de luz le vino bien al joven tenista madrileño de 19 años.

"He podido manejar la presión en el quinto set y estoy contento por haber ganado"

Jódar saltó este jueves a la pista con las ideas mucho más claras, con un claro plan de juego y siendo más agresivo en los puntos, lo que a la postre le permitió un partido que se le había complicado mucho.

"Estaba nervioso. Ha sido un gran partido de los dos. Complicado. He podido manejar la presión en el quinto set y estoy contento por haber ganado", admitió Jódar.

"Me he recuperado muy bien y estoy contento por eso y tenía el cuerpo listo para jugar. Nos conocemos bien y sabemos como jugamos uno y otro", explicó el de Leganés.

"Ha sido un partido duro y me he adaptado bien a las situaciones", concluyó Jódar, a quien le espera Mochizuki en la tercera ronda de Wimbledon.