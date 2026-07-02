Scariolo se marcha del Real Madrid: "Gracias a la afición, que en grandísima mayoría ha creído en nosotros"

El Real Madrid ha decidido poner fin a la etapa de Sergio Scariolo como entrenador del primer equipo de basket, tras una temporada en la que no se ha logrado ganar ningún título.

"El Real Madrid C. F. y Sergio Scariolo han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo de baloncesto. El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", reza el comunicado del club blanco.

Sergio Scariolo se ha despedido de la afición del Real Madrid, a la que ha agradecido su apoyo, en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que ha destacado que estuvieron "a un suspiro de ser campeones de Europa, produciendo un enorme esfuerzo que evidentemente hemos pagado sucesivamente en el playoff en dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa".

"Ha llegado el momento de despedirme de la afición del Real Madrid. Toda la autocrítica la hemos hecho en múltiples ocasiones. Ahora, toca mostrar mi agradecimiento al club, en primer lugar, por la oportunidad que me ha brindado. A los jugadores por su esfuerzo y disciplina. A los miembros del cuerpo técnico por su profesionalidad y lealtad. Y a la afición, que en grandísima mayoría ha creído en nosotros y nos ha apoyado hasta el final", indica el entrenador de Brescia.

"Desde mi primer día en el club, hace doce meses, se me indicó con la máxima claridad y contundencia que el objetivo más importante era devolver a Real Madrid a un lugar de prestigio en Europa. 12 meses después, con humildad y con orgullo, puedo decir que lo hemos conseguido. Además jugando, como todo el mundo nos ha reconocido, el mejor baloncesto posible en función de las características individuales de nuestros jugadores", señala Sergio Scariolo.

"Una gran temporada regular, un excelente 'playoff', una extraordinaria 'Final Four' con el equipo destrozado por las lesiones en un ambiente tremendamente adverso y ahí lo dejo", analiza el técnico italiano.

Scariolo descata el gran esfuerzo que realizaron en la final four de la Euroliga, un esfuerzo que acabaron pagando en el duelo ante el Laguna Tenerife de playoff de la Liga ACB.

"Hemos llegado a un suspiro de ser campeones de Europa produciendo un enorme esfuerzo que hemos pagado en el playoff en dos noches malas que han supuesto una eliminación dolorosa", apunta Scariolo.

"Hasta la racha de lesiones que han destrozado nuestro juego interior. Todos en el equipo estábamos convencidos que íbamos en la dirección correcta para ser campeones de Liga, basándonos en la contundencia con la durante ocho meses, semana tras semana, habíamos dominado la temporada regula. Creo que solo una vez en más de 30 años de historia de la ACB un equipo había asegurado el primer puesto en la temporada regular con tanta antelación", recuerda Scariolo.

"No queda nada más. El deseo que el año que viene que viene el equipo tenga ese punto de suerte que nos ha faltado este año y pueda ganar esa Euroliga de la que tan cerca hemos estado este año. Un fuerte abrazo para todos los aficionados del Real Madrid", concluye el ya exentrenador del Real Madrid.