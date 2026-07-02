Mundial 2026
El pronostico de la tortuga Yellow del España - Austria del Mundial
La tortuga del zoo de Benalmádena, que ya acertó el Uruguay - España, pronostica el ganador del partido de dieciseisavos de final ante Austria.
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Yellow, la tortuga del zoo de Benalmádena que predice los resultados de los partidos de la selección española de fútbol, se ha mojado, nunca mejor dicho, y ha pronosticado el ganador del partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre España y Austria.
El ejemplar de 115 kilos y 31 años de vida, que reside en el Sea Life Benalmádena, se ha decantado por el brócoli atado a la bandera de España, es decir, su pronostico es que los de Luis de la Fuente pasarán a octavos de final, donde se verían las caras con el ganador del Portugal - Croacia.
La selección española de fútbol, actual campeona de Europa, se enfrenta este jueves (21:00 horas) a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles por un puesto en los octavos de final del Mundial 2026. A esta ahora, hay diez selecciones clasificadas para los octavos de final: Canadá, Brasil, Paraguay, Marruecos, Noruega, Francia, México, Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos.
Resultados y fechas de los 1/16 de final del Mundial 2026
Sudáfrica 0-1 Canadá
Brasil 2-1 Japón
Alemania 1-1 Paraguay
Países Bajos 1-1 Marruecos
Costa de Marfil 1-2 Noruega
Francia 3-0 Suecia
México 2-0 Ecuador
Inglaterra 2-1 RD Congo
Bélgica 3-2 Senegal
Estados Unidos 2-0 Bosnia
España - Austria 02/07 21:00
Portugal - Croacia 03/07 01:00
Suiza - Argelia 03/07 05:00
Australia - Egipto 03/07 20:00
Argentina - Cabo Verde 04/07 00:00
Colombia - Ghana 04/07 03:30
*En negrita los equipos clasificados para los octavos de final
Fechas, horarios y eliminatorias de los octavos de final
Canadá vs Marruecos | 4 de julio / 19:00 horas
Paraguay vs Francia | 4 de julio / 23:00 horas
Brasil vs Noruega | 5 de julio / 22:00 horas
México - Inglaterra - RD Congo | 6 de julio / 02:00 horas
España - Austria vs Portugal - Croacia | 6 de julio / 21:00 horas
Estados Unidos - Bélgica | 7 de julio / 02:00 horas
Argentina - Cabo Verde vs Australia - Egipto | 7 de julio / 18:00 horas
Suiza - Argelia vs Colombia - Ghana | 7 de julio / 22:00 horas
Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.
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