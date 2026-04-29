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Rafa Jódar y su partido ante Sinner: "Ha habido momentos que he competido de tú a tu y me quedo con eso"

El tenista de Leganés asume como un aprendizaje su primer partido y derrota ante Jannik Sinner, número 1 del mundo.

Rafa J&oacute;dar y Jannik Sinner se estrechan la mano en la red

Rafa Jódar y Jannik Sinner se estrechan la mano en la redEfe

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Rafa Jódar se despidió de Madrid tras caer ante Jannik Sinner (6-2, 7-6(0)) en los cuartos de final, un partido que le servirá de aprendizaje, según señaló el tenista de 19 años.

"Es mi primer año. Quedan muchos torneos esta temporada y tengo que intentar mejorar. Que esto me sirva de aprendizaje. Quedan torneos aún y tengo que manejar esto lo mejor posible y que todos juegan bien y que por haber hecho esto no soy mejor. Tengo que tener los pies en el suelo y saber que cualquiera puede ganar", indicó Jódar.

El jugador de Leganés agradeció el gesto de Sinner, que firmó a la cámara '¡Que jugador!, en referencia al propio Rafa Jódar.

"Es una gran persona. Tiene todo mi respeto por haber puesto eso", explicó Rafa Jódar.

"He jugado en casa en Madrid y espero mantener el nivel en los próximos partidos"

El tenista madrileño, que el próximo lunes aparecerá como el número 34 de la ATP, destacó que hubo momentos en los que pudo competir con Sinner, actual número 1 del mundo.

"Ha habido momentos que he competido de tu a tu y me quedo con eso. Aun queda un camino largo por recorrer me quedo con que he jugado muchos partidos. voy a intentar descansar y a ir a por el próximo torneo", destacó Jodar.

"He jugado cuatro partidos con rivales muy distintos y muy duros. Me quedo con que he jugado cuatro partidos muy buenos y he aprendido de esos. He jugado en casa en Madrid y espero mantener el nivel en los próximos partidos", señaló el jugador madrileño.

"Sinner es un jugador muy completo y lo demuestra en los momentos importantes del partido. Golpes muy completos. He tenido oportunidad de jugar con él y ha estado igualado en algunos momentos. Tengo que analizar cómo he jugado esos puntos y cambiarlo", analizó Jódar.

El de Leganés aclaró que la idea ahora es acudir a Roma, próxima para y antesala de Roland Garros. "El plan es igual, si no hay imprevisto la idea es ir a Roma", aclaró el madrileño.

Rafa Jódar admitió que quizás no jugó de forma acertada los puntos clave ante Sinner.

"Intentaba hacer mi juego pero en los puntos clave no he estado muy acertado o él ha estado muy bien. Estará bien ver el partido otra vez y ver qué podía haber hecho en esos puntos que deciden los partidos", reconoció el jugador madrileño.

"No creo que me cambie nada. Voy a seguir siendo la misma persona. Es muy bonito haber jugado cuatro partidos y unos cuartos de final en la pista central y me quedo con eso. Queda mucho camino y este es el primer paso. Iré de partido a partido como hasta ahora. Cuando empiece el torneo recuperarme día a día y afrontar con ganas el siguiente torneo. Ha sido un partido que he disfrutado mucho. Esa era la prioridad, intentaré que eso no cambie", concluyó Rafa Jódar.

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