Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Open de Australia

Open de Australia, día 5 | Rafa Jódar y Paula Badosa se despiden en la segunda ronda

Gris jueves para el tenis español en el Open de Australia 2026 con as derrotas de Rafa Jódar y Paula Badosa frente a Jakub Mensik y Oksana Selekhmeteva, respectivamente.

Rafa J&oacute;dar y Paula Badosa, en el Open de Australia 2026

Rafa Jódar y Paula Badosa, en el Open de Australia 2026Reuters

Publicidad

El quinto día de competición en el Open de Australia nos deja las eliminaciones de Rafa Jódar y Paula Badosa en la segunda ronda del grand slam oceánico. El tenista madrileño cayó ante el checo Jakub Mensik (6-2, 6-4 y 6-4), un resultado lógico y que forma parte del crecimiento de un Jódar que, a sus 19 años, se puede marchar de tierras australianas con la certeza de estar en ascenso. Y es que Mnesik es ya un jugador consolidada, ganador el año pasado en Miami y actual 17 del ranking ATP.

Habrá que ver dónde se coloca el joven tenista madrileño cuando se actualice el ranking, pero sus tres victorias en la previa del Open de Australia y su triunfo ante el japonés Rei Sakamoto le acercarán y mucho al top-100.

Mensik, que tardó dos horas en cerrar la victoria e igualar su mejor resultado en el Abierto de Australia, la tercera ronda, jugará ante el estadounidense Ethan Quinn por un puesto en los octavos de final.

Rafa Jódar realizó un balance positivo tras su primera participación en un gran slam. "En el partido contra Mensik las cosas no han salido como quería, pero me quedo con lo positivo, mirar al futuro y a lo que viene y aprender de lo negativo", indicó el madrileño que ha jugado cinco partidos del primer Grand Slam de la temporada, tres de la fase previa y dos del cuadro principal, con una victoria en primera ronda y una derrota.

"El cansancio ha podido ser una de las razones de la derrota pero no la única. He jugado muchos partidos, pero tenía confianza porque estaba a buen nivel. Pero sabía que Mensik es un jugador muy bueno. Los pequeños detalles hoy no han estado de mi lado pero tengo un margen de mejora grande. Hay que seguir con los pies en el suelo", analizó Jódar.

"Voy a descansar una semana y veremos el calendario de los próximo meses. La gira ha sido muy buena y me quedo con los partidos que he jugado y lo que he aprendido, los que he ganado y los que he perdido. Hay que aprender de los errores", insistió el tenista madrileño.

"La verdad es que no me cambiaría mucho. Tengo que progresar y los resultados llegarán. Hay que intentarlo e ir torneo a torneo", apuntó Jódar.

Dura derrota de Paula Badosa ante Oksana Selekhmeteva

Paula Badosa, vigésimo sexta cabeza de serie y hasta hoy la única tenista española que sobrevivía en el cuadro femenino del Open de Australia, se despidió en Melbourne al caer en segunda ronda ante la rusa Oksana Selekhmeteva, 101 del mundo, por 6-4 y 6-4, en un partido que se resolvió en una hora y 39 minutos.

La tenista catalana, semifinalista el pasado año y que inició el torneo en el puesto vigésimo quinto cae ahora al puesto 64 del ránking. Baosa admitió su frustración tras un resultado que supone un paso atrás.

"No estoy contenta. Ella ha jugado mejor y yo he merecido la derrota. No he jugado un gran tenis. Me está costando pero supongo que es parte del proceso", resumió Badosa.

Badosa, que estuvo el último tercio del pasado curso fuera de la competición por lesión, pretende recuperar el nivel que le llevó a las semifinales del Abierto de Australia en el 2025.

"Físicamente estoy bien y el cuerpo responde bien y eso es positivo. Necesito ahora jugar más partidos, encadenar varios para volver a sentirme yo. He vivido todo tipo de situaciones", analizó la tenista española.

"Fuera del top 100 y luego entre las diez mejores del mundo también. Y siempre me he recuperado. Sé lo que hay. Se salir de los malos momentos. La temporada acaba de empezar y mantengo las ilusiones y tengo los mismos objetivos aunque ahora estoy lejos de ellos. Entreno bien pero me falta trasladarlo a los partidos. No es la primera vez que me pasa, ya he estado antes en esta situación y sé el proceso que hay que seguir", insistió Paula Badosa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

'Marquezmanía' en Italia, la tierra de Bagnaia... y Rossi: "¡El mejor piloto de la historia!"

Bagnaia y Márquez presentan la nueva Ducati

Publicidad

Deportes

Novcak Djokovic saluda a Francesco Maestrelli tras ganarle en el Open de Australia

Novak Djokovic arrolla a Francesco Maestrelli en el Open de Australia: "Tengo el sueño de ganar otro Grand Slam"

Rafa Jódar y Paula Badosa, en el Open de Australia 2026

Open de Australia, día 5 | Rafa Jódar y Paula Badosa se despiden en la segunda ronda

Dani Olmo celebra su golazo al Slavia de Praga

El Barça se sobrepone al frío en Praga y acaricia el Top-8 de la Champions League (2-4)

Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica
Dakar

Fran Gómez Pallas regresa del Dakar como campeón en la categoría Mission 1000 de moto eléctrica

David Cordón 'Davinchi', en un partido con el Getafe
Accidente tren Adamuz

La emotiva despedida de Davinchi a su padre, fallecido en el accidente de tren en Adamuz: "Me llenarás de fuerza en momentos de dificultad"

Davidovich se encara con un aficionado en su duelo ante Opelka
Open de Australia

El enganchón de Davidovich con un aficionado en pleno partido ante Opelka: "Había cuatro borrachos ignorantes..."

El tenista malagueño se encaró con un aficionado que, al parecer, le dedicó una penineta desde la grada. Al final, Davidovich venció en cinco sets a Opelka y se medirá en tercera ronda Tommy Paul.

Gareth Bale
Real Madrid

El recado de Gareth Bale para Xabi Alonso: "En el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor"

El exfutbolista galés y cinco veces campeón de Europa con el Real Madrid realiza una reflexión sobre el papel que debe jugar el entrenador del club blanco, subrayando la importancia de la gestión de "los egos en el vestuario".

Ter Stegen, en un partido con el Barcelona

Ter Stegen se marcha cedido al Girona: "Tengo sentimientos encontrados"

Carlos Alcaraz y Corentin Moutet, en acción en el Open de Australia 2026

Carlos Alcaraz - Corentin Moutet: Horario y dónde ver el partido de tercera ronda del Open de Australia

Carlos Alcaraz se saluda con Yannick Hanfmann en la red tras el partido de segunda ronda en el Open de Australia

El mensaje de Carlos Alcaraz para las víctimas del accidente de trenes en Adamuz

Publicidad