Horario, alineaciones y dónde ver la última jornada de la fase liga de la Champions en directo: lucha por el Top-8

La fase liga de la Champions League 2025 - 2026 celebra hoy su octava y última jornada, una fecha clave en la que se conocerán los ocho equipos que finalizan en el top-8, pasando de forma directa a los octavos de final, y los 16 clubes (del 9º al 24º) que juegan los playoffs eliminatorios, entre los días 17/18 y 24/25 de febrero.

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid cuentan con opciones de terminar la fase liga en el top-8, mientras que el Athletic aún puede clasificarse para los playoffs del mes de febrero. El Villarreal, que vista al Bayer Leverkusen, ya está eliminado y buscará su primera victoria tras haber sumado un solo punto en las primeras siete jornadas.

Benfica - Real Madrid: alineaciones y cuentas de los de Arbeloa

El Real Madrid es tercero (15 puntos / DG: +11) certificará su presencia en el top-8 si gana hoy al Benfica en el Estadio da Luz. Un empate obligaría a echar cuentas y una derrota le puede complicar el acceso directo a los octavos de final de la Champions League

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araújo, Dahl; Barrenechea, Aursnes; Prestianni, Barreiro, Sudakov; y Pavlidis.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

Barcelona - Copenhague: alineaciones y opciones de los de Flick

El Barça de Hansi Flick recibe en el Camp Nou al Copenhague y está obligado a ganar y golear para poder meterse en el top-8. Los culés son novenos (13 puntos / DG: +5) y ganando adelantan a PSG, Newcastle o las dos, al enfrentarse parisinos e ingleses en el Parque de los Príncipes.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric Garcia, Dani Olmo; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Lewandowski.

Copenhague: Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki, Marcos López; Larsson, Madsen, Clem, Achouri; Elyounoussi y Moukoko.

Atlético de Madrid - Bodo/Glimt: ganar y echar cuentas

El Atlético de Madrid es duodécimo (13 puntos / DG: +3) y reibe al Bodo/Glimt en el Metropolitano. Los de Simeone deben ganar y buscar una buena diferencia de goles para escalar y soñar con meterse en el top-8. Los rojiblancos deben sumar los tres puntos y esperar el pinchazo de cuatro equipos por delante, que no sean Bayern y Arsenal, para poder estar entre los ocho primeros.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; G. Simeone, Koke, Barrios, Nico González; Sorloth y Julián Álvarez.

Bodo/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hauge y Hogh.

Athletic - Sporting de Portugal

A los de Valverde les sirve una victoria ante el Sporting de Portugal en San Mamés para asegurarse el playoff previo a octavos de final. Un empate o una derrota ante los portugueses obliga a echar cuentas. El Athletic es 23º (8 puntos / DG: -4), en puestos de playoffs eliminatorios.

Athletic: Unai Simón; Gorosabel, Paredes, Yuri, Boiro; Rego, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Sporting de Portugal: Silva; Fresneda, Ignacio, Matheus Reis, Mangas; Simoes, Morita; Catamo, Trincao, Araujo; y Suárez.

Bayer Leverkusen - Villarreal: una victoria para despedirse con honor

El Villarreal (1 puntos / DG: -10) está ya eliminado de la Champions y solo se juega la honra en su visita al campo del Bayer Leverkusen. Kairat Almaty, Slavia de Praga y Eintracht completan la lista de cuatro clubes sin ya opciones en la última jornada

Bayer Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez, Fernández, García, Grimaldo; Poku, Tillman; y Schick.

Villarreal: Tenas; Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Parejo, Partey, Ayoze; Oluwaseyi y Moreno.

Horario y dónde ver la jornada 8 de la fase liga de la Champions League

La octava y última jornada de la fase liga de la Champions League se jugará el miércoles 28 de enero con todos los partidos comenzando a las 21:00 horas (horario peninsular).

Todos los resultados, la clasificación en directo y las actuaciones de Real Madrid, Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal se podrán seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes.