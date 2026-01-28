Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y caos en Rodalies, última hora en directo: El BOE publica el paquete de ayudas para 210 víctimas con compensaciones de hasta 84.141 euros

El accidente de tren de Adamuz ha sido la mayor tragedia ferroviaria de nuestro país en la alta velocidad. El número de fallecidos asciende a 45 y diez días después todavía permanecen hospitalizados 18 adultos y un menor. De estos 19, cuatro continúan en la UCI.

La investigación sigue su curso, todavía hay muchas dudas y ahora es el momento de aclarar cómo se produjo la rotura de esa soldadura y si se podría haber evitado. Además de por qué esas cuatro revisiones previas al accidente no reflejaron ninguna anomalía.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el paquete de ayudas para las víctimas que contempla un monto de 20 millones de euros, de los cuales 10 están destinados a anticipos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha cuestionado las intervenciones que está haciendo el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón. "Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar".

Paquete de ayudas

Este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto Ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros que regula las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz, Córdoba, y Gelida, Barcelona, que afectaron a un total de 210 personas.

La norma establece 14 categorías de daños, con compensaciones que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, según la gravedad de las lesiones, siguiendo el baremo recogido en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros de 1989. En los casos de fallecimiento, los familiares recibirán 72.121,46 euros.

Estas ayudas se conceden como anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil para facilitar un acceso rápido a los recursos. Además, si los afectados lo solicitan, el Estado asumirá los derechos de crédito derivados de dichas indemnizaciones.

El decreto también especifica que las subvenciones no serán reembolsables, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y que, en caso de que la compensación final sea inferior a la ayuda recibida, los beneficiarios no deberán devolver la diferencia. En cambio, si la cuantía definitiva resultara mayor, recibirán el importe restante

