Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, y caos en Rodalies, última hora en directo: El BOE publica el paquete de ayudas para 210 víctimas con compensaciones de hasta 84.141 euros

Accidente de tren en Adamuz
El BOE publica el paquete de ayudas para 210 víctimas con compensaciones de hasta 84.141 euros
Sigue en directo online la última hora de la actualidad ferroviaria en España tras el accidente de tren en Adamuz.
El accidente de tren de Adamuz ha sido la mayor tragedia ferroviaria de nuestro país en la alta velocidad. El número de fallecidos asciende a 45 y diez días después todavía permanecen hospitalizados 18 adultos y un menor. De estos 19, cuatro continúan en la UCI.
La investigación sigue su curso, todavía hay muchas dudas y ahora es el momento de aclarar cómo se produjo la rotura de esa soldadura y si se podría haber evitado. Además de por qué esas cuatro revisiones previas al accidente no reflejaron ninguna anomalía.
El Consejo de Ministros aprobó este martes el paquete de ayudas para las víctimas que contempla un monto de 20 millones de euros, de los cuales 10 están destinados a anticipos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, el ministro ha cuestionado las intervenciones que está haciendo el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón. "Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar".
Paquete de ayudas
Este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto Ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros que regula las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz, Córdoba, y Gelida, Barcelona, que afectaron a un total de 210 personas.
La norma establece 14 categorías de daños, con compensaciones que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros, según la gravedad de las lesiones, siguiendo el baremo recogido en el Reglamento del Seguro Obligatorio de Viajeros de 1989. En los casos de fallecimiento, los familiares recibirán 72.121,46 euros.
Estas ayudas se conceden como anticipo de las indemnizaciones por responsabilidad civil para facilitar un acceso rápido a los recursos. Además, si los afectados lo solicitan, el Estado asumirá los derechos de crédito derivados de dichas indemnizaciones.
El decreto también especifica que las subvenciones no serán reembolsables, estarán exentas del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y que, en caso de que la compensación final sea inferior a la ayuda recibida, los beneficiarios no deberán devolver la diferencia. En cambio, si la cuantía definitiva resultara mayor, recibirán el importe restante
Ampliada las medidas de movilidad
Hasta el viernes se han ampliado las medidas de movilidad excepcionales para facilitar los desplazamientos mientras se normaliza el servicio de Rodalies. Entre las actuaciones, se incluye la eliminación "temporal" de las restricciones de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en el área metropolitana de Barcelona.
En cuanto a la movilidad por carretera, continúan abiertas las barreras del peaje de la C-32 en el Garraf y se mantienen los 150 vehículos de refuerzo de las líneas regulares en los corredores más transitados.
Dalmau ofrece su "mano tendida con humildad"
El conseller de la Presidencia y presidente en funciones de la Generalitat, Albert Dalmau, ha ofrecido su "mano tendida con humildad" a la oposición para buscar soluciones al caos en el servicio de Rodalies.
Casi todos los grupos parlamentarios han exigido la dimisión de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por la gestión de la crisis ferroviaria de los últimos días.
Durante su intervención, ha pedido "disculpas" a la ciudadanía y ha apelado a la colaboración entre partidos para afrontar la situación
Exentas de IRPF
El paquete de ayudas aprobado por el Consejo de Ministros se conceden como anticipo de la indemnización por responsabilidad civil para garantizar su tramitación de forma rápida.
Además, el decreto señala que las prestaciones estarán exentas del IRPF y no deberán devolverse si la indemnización final resulta inferior. Por el contrario, si la cuantía definitiva es superior, los beneficiarios recibirán la diferencia.
El BOE publica las ayudas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros que fija las indemnizaciones para las víctimas de los accidentes ferroviarios con un total de 210 personas afectadas.
Un texto que establece 14 categorías de daños, con cuantías comprendidas entre 2.404 y 84.141 euros, y fija en 72.121,46 euros la compensación a los familiares de las víctimas mortales.
Comparece Dalmau por el caos en Rodalies
Este miércoles comparece en el Parlament el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, para informar sobre las incidencias registradas en el servicio de Rodalies.
El consejero actuará en sustitución del presidente catalán, Salvador Illa, quien permanece ingresado en el hospital por una osteomielitis púbica causada por la bacteria estreptococo dysgalactiae y cuya evolución con tratamiento antibiótico es "muy favorable".
Los servicios de Rodalies funcionan
Antonio Carmona, portavoz de Renfe en Cataluña, ha señalado este miércoles que los trenes de Rodalies circulan con normalidad y que los servicios alternativos funcionan conforme a lo previsto.
Ha destacado que la movilidad de todos los viajeros que desean utilizar el servicio de Rodalies de Cataluña está garantizada. Además, ha recordado que la reprogramación de la oferta para esta semana cubre al menos el 80% de la demanda ferroviaria, mientras que el resto de trayectos se atiende mediante servicios alternativos.
Oficinas para facilitar la solicitud de ayudas
El real decreto ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), aprobado este martes por el Consejo de Ministros y publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla la creación de oficinas de atención integral en las comunidades autónomas con personas afectadas.
Estas oficinas tendrán como objetivo facilitar la solicitud y tramitación de las ayudas, prestando una atención especial a la provincia de Huelva.
Reabierto el tramo entre Arenys de Mar y Blanes
Con el caos en Rodalíes, algunas de las líneas quedaron cortadas y durante el día de ayer se fueron reestableciento aquellos tramos ferroviarios que fueron cerrados al tráfico.
Este martes Renfe ha reabierto el tramo entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona), por el que transcurren las líneas de Rodalies R1 y RG1. Según ha informadoel gestor ferroviario, el servicio en estas líneas se prestará en tren de L'Hospitalet de Llobregat a Blanes, mientras que entre Blanes y Maçanet Massanes continuará el servicio alternativo por carretera.
Aitor Esteban: "Van a tener que dar muchas explicaciones"
Aitor Esteban se ha pronunciado sobre la tragedia de Adamuz y ha indicado que tanto el ministro Puente como el Ejecutivo "van a tener que dar muchas explicaciones" en el Congreso de los Diputados sobre "el terrible" accidente, pero también "sobre todo lo que ha pasado con Rodalíes y sigue pasando".
Felipe González: "Han dimitido los que saben para que los que no saben sigan"
Felipe González se ha vuelto a mostrar crítico con el Gobierno de Sánchez. El expresidente ha cuestionado la gestión "en general" de los últimos años al considerar que le parece "manifiestamente mejorable". Sobre la crisis vivida en Rodalies en los últimos años ha indicado que han dimitido los que "saben de esto" para que "los que no saben sigan".
19 personas siguen hospitalizadas
Se han cumplido diez días desde la mayor tragedia de la alta velocidad en nuestro país y las cifras ya se han cerrado. El accidente de tren de Adamuz se ha cobrado la vida de 45 personas y ahora mismo 19 de los heridos continúan hospitalizados. De estos, 18 son adultos y uno menor de edad, además 4 están ingresados en la UCI.
Puente, molesto con el presidente de la CIAF
Puente sigue "dando la cara" y aunque en un principio dijo no iba a contestar lo cierto es que no tuvo problema para responder al presidente de la investigación de la tragedia. Igancio Barrón, presidente de la CIAF manifestó que "todos creían que se había hecho una renovación integral y no ha sido así." En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Puente se ha mostrado "molesto" y ha cuestionado sus intervenciones. "Creo que uno de los problemas que puede presentar el hecho de que el presidente de la organización que está investigando el accidente haga manifestaciones públicas es que nos obliga a entrar en un debate público sobre cuestiones en las que no deberíamos entrar".
El conseller de la Presidencia dará explicaciones por el caos de Rodalies
En Cataluña, otro de los puntos críticos de la actualidad ferroviaria española en estos días, los focos están encendidos sobre la comparecencia del conseller de la Presidencia que hoy se prevé dará explicaciones del caos vivido en el servicio de Rodalies en las últimas jornadas. Los trenes de Rodalies siguen funcionando a medio gas en Cataluña, con numerosos tramos cortados que se cubren en autobús, mientras avanzan las reparaciones en los 'puntos negros' de la red para que la próxima semana el servicio pueda recuperar la normalidad.
El paquete de ayudas, listo para publicarse en el BOE
Diez días después del accidente de Adamuz podría publicarse ya en el BOE el paquete de ayudas a las víctimas después de que el Gobierno lo haya aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Contempla ayudas de 20 millones de euros, de los cuales 10 están destinados a anticipos ya que se busca adelantar el apoyo económico a los afectados. La indemnización por fallecimiento en los recientes accidentes ferroviarios será de 210.000 euros y los afectados la percibirán en un máximo de tres meses, según lo explicado este martes por el ministro Óscar Puente.
