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¿Qué es y para qué sirve el dispositivo que lleva Sinner en un brazo durante su entramiento en Montecarlo?

Un vídeo del número 1 del mundo entrenando en Montecarlo, antes de su estreno en Wimbledon, ha despertado muchos comentarios por un dispositivo que Jannik Sinner lleva en su brazo.

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz

Jannik Sinner celebra un punto en la final de Montecarlo ante Alcaraz Reuters

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Jannik Sinner se encuentra en Montecarlo preparando su debut en Wimbledon, grand slam en el que está obligado a defender el título que logró el año pasado ante Carlos Alcaraz. El de San Cándido, que hace unos días se sometió a pruebas médicas en el Hospital San Raffaele de Milán para descartar cualquier problema después de su colapso físico en la segunda ronda de Roland Garros, ha comenzado a entrenar en pista rápida para realizar de forma progresiva la adaptación de la tierra batida a la hierba.

Hasta ahí todo normal, pero un vídeo de unos de sus entrenamientos en el Principado ha despertado la curiosidad de los aficionados al tenis al observarse un pequeño dispositivo pegado al tríceps del número 1 del mundo. Las especulaciones y teorías se han disparado, pero al respuesta es bastante más sencilla que algunas de las hipótesis que se puede leer. Y es que ese pequeño dispositivo no es otra cosa que un monitor continuo de glucosa, un pequeño sensor insertado bajo la piel para controlar el azúcar en sangre.

La agencia italiana de noticias Ansa y otros medios del país natal de Jannik Sinner así lo han confirmado.

"En la parte trasera de su brazo izquierdo, se puede ver un sensor blanco que monitoriza el azúcar en sangre, un control físico evidente para el campeón que en Roland Garros se vio obligado a retirarse", apunta Ansa.

"El número 1 del mundo lleva un CGM en el brazo, que..."

"Sinner entrena con un sensor que monitoriza la glucosa tras el colapso en París", señala el medio La Reppubblica.

Por su parte, La Gazzetta dello Sport explica que el dispositivo que se puede ver en el brazo izquierdo de Jannik Sinner es "un dispositivo que monitoriza el azúcar en sangre".

"El número 1 del mundo lleva un CGM en el brazo, que monitoriza las bajadas de azúcar en sangre las 24 horas del día... Tras el colapso físico que le costó la eliminación en Roland Garros a manos de Juan Manuel Cerúndolo y los exámenes consiguientes en San Raffaele, puede averiguar mediante este aparato cuánto se quema y cuándo es necesario intervenir con un suplemento", informa La Gazzetta dello Sport.

Los datos recogidos por el dispositivo podrían ayudar a su equipo a evaluar cómo responde su organismo a los entrenamientos intensos, las altas temperaturas y las distintas estrategias nutricionales, con el fin de llegar en las mejores condiciones posibles a los próximos compromisos del circuito.

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