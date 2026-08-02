Mueren dos pilotos tras un choque de helicópteros mientras combatían un incendio en Grecia

Dos pilotos han muerto tras chocarse dos helicópteros mientras intentaban apagar un incendio en Porto Germeno, al oeste de Atenas, Grecia.

Murieron dos de los cuatro viajeros

Entre los dos helicópteros contraincendios viajaban cuatro personas, dos en cada aparato, y los cuatro fueron rescatados, pero dos de ellos estaban inconscientes y terminaron falleciendo. Los fallecidos son de nacionalidad griega y rumana, y los otros dos heridos son de la misma nacionalidad, según indica el medio Skai.

El accidente tuvo lugar en la zona de Psatha, cerca de Porto Germeno, un popular destino de veraneo para miles y miles de personas. En el vídeo que corre por las redes sociales se puede apreciar como un helicóptero cae a plomo y choca contra el suelo a gran velocidad.

Aunque en menor medida que España, Grecia atraviesa una crisis de incendios a lo largo y ancho de todo su territorio. En las últimas semanas se han declarado grandes incendios en la isla de Cefalonia y en la región de Calcidica. Además, las llamas ya se ha cobrado la vida de tres bomberos en la última semana en incendios en Creta y el Peloponeso.