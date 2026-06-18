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Lorenzo Musetti elige entre Alcaraz y Sinner: "En cuanto a estética, a la belleza del juego, diría que..."

El de Carrara se moja al ser preguntado sobre cuál es tenista cuyo forma de jugar más le gusta.

Lorenzo Musetti felicita a Carlos Alcaraz tras su partido en Turín

Lorenzo Musetti felicita a Carlos Alcaraz tras su partido en Turín Reuters

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El debate sobre quién es el mejor tenista del mundo siempre está en las conversaciones de los amantes del deporte de la raqueta. Y es que, al margen de los títulos -el baremo más objetivo-, cada aficionado se decantan siempre por una forma concreta de jugar, de pelear en la pista o de ejecutar los golpes. A día de hoy, Jannik Sinner es el número 1 del mundo, pero muchos sostienen que Carlos Alcaraz, en su mejor versión, es superior al de San Cándido. Un debate que sería infinito y en el que cada uno puede tener una opinión.

Y sobre este asunto se le ha preguntado a Lorenzo Musetti, número 15 de la ATP y que se encuentra pasando por un complicado momento por culpa de una lesión en el recto femoral sufrida en el Masters de Roma. El talentoso jugador de Carrara, que no pudo jugar en Roland Garros y que este miércoles anunció su baja también en Wimbledon, ha opinado que a su juicio Alcaraz es mejor tenista que su compatriota Jannik Sinner.

"¿El tenis más bonito y completo? Quizá el que juega Alcaraz, creo que es el tenis más contemporáneo. Por supuesto, Jannik es impresionante, está a un nivel casi perfecto en cuanto a frialdad, claridad mental, mantenimiento constante de un nivel increíble, pero en cuanto a estética, a la belleza del juego, diría que Alcaraz. Cuando están en su mejor momento, son los dos campeones que expresan el mejor tenis de hoy", opina Musetti en una entrevista a L'Officiel.

Musetti y su derrota más dura

En otro orden de cosas, Lorenzo Musetti reconoció que la derrota ante Novak Djokovic en los cuartos de final del Open de Australia, cuando se tuvo que retirar por una lesión después de ganar los dos primeros sets, fue el partido más duro de su carrera.

"¿La derrota más sufrida? De nuevo con Nole, a principios de este año en el Abierto de Australia, cuando ganaba 2 sets a 0 y luego tuve que retirarme por una lesión", explica Musetti en la entrevista a L'Officiel.

El de Carrara, campeón de dos títulos ATP y semifinalista de Roland Garros (2025) y Wimbledon (2024), también explicó que su triunfo ante Felix Auger-Aliassime en los Juegos Olímpicos de París fue el duelo más importante que ha jugado como profesional.

"Si por hermosa te refieres a lo más importante, diría que cuando gané la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París contra Aliassime, aunque no fuera mi mejor partido desde el punto de vista del tenis. Pero en cuanto a importancia, quizá eso. ¿La que más satisfacción me daba? Cuando gané contra Novak Djokovic en el Masters de Montecarlo en 2023. Entonces era el número uno del mundo, un jugador al que siempre he admirado desde que era niño", apunta el tenista italiano.

Por último, el de Carrara habló sobre su motivación para jugar durante todo el año y cumplir con al exigencia del calendario ATP.

"¿Qué me da impulso? La serenidad y tranquilidad que me rodea son esenciales para poder expresar mi mejor tenis durante todo el año. La temporada de los tenistas es muy larga, así que una palabra clave de nuestra temporada es continuidad en cuanto a resultados, y en esto Jannik y Carlos están un paso por encima de los demás. Soy bastante sensible y quizá, aunque no lo demuestre, a veces acumulo mucho y no me resulta fácil entrar en la pista con la mente despejada. Creo mucho en los lazos, en las relaciones interpersonales, así que siempre intento cultivarlos, porque me dan la serenidad necesaria para entrar en el campo con el enfoque adecuado y la ligereza adecuadas", concluye Musetti.

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