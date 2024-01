El puntazo de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Sonego: "Amazing!"

Carlos Alcaraz elevó su tenis ante Lorenzo Sonego para decantar un gran duelo de segunda ronda del Open de Australia y meterse en la tercera ronda del grand slam oceánico. El español y el italiano jugaron un tenis de mucho nivel, dejando puntos simplemente espectaculares y con el que el público de la Rod Laver Arena se lo pasó en grande.

Carlitos, que tras su estreno ante Gasquet ya aseguró que le encanta dar espectáculo, fue fiel a su estilo de juego y dejó algunos golpes de auténtico genio. Uno de los más aplaudidos fue un passing ganador por el exterior de la red que obligó a Sonego a rendirse y aplaudir la precisión del murciano.

El comentarista del Open de Australia no salía de su asombro. "Amazing! Have you ever seen anything better?", comentaba con la Rod Laver rendida ante el golpe del español.

Alcaraz dejó otro gran golpe por el otro lado de la red, recuperando una volea de Sonego que parecía definitiva, pero que el de El Palmar supo rescatar para forzar el error del italiano.

El partido fue un puro espectáculo y se vieron puntos simplemente espectaculares. Un ejemplo fue este punto ganado por Sonego en la red y que acabó con ambos tenistas chocándose la mano en la red en reconocimiento mutuo del tenis que estaban jugando.

Al final, Alcaraz decantó el partido a su favor en cuatro sets (6-4, 6-7(3), 6-3 y 7-6(3)) y casi tres horas y media de batalla. El murciano buscará su pase a cuartos de final ante el chino Juncheng Shang.