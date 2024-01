Carlos Alcaraz, sobre Sonego: "No me gusta tener el cara a cara en contra con nadie"

Carlos Alcaraz derrotó en tres sets al francés Richard Gasquet en su estreno en el Open de Australia, el primer grand slam de la temporada y uno de los dos majors (el otro es Roland Garros) que aún no ha ganado. El murciano no acudió el año pasado a las pistas de Melbourne por lesión y este año la expectación es máxima por ver al español en la pista. El de El Palmar fue recibido con una gran ovación por el público australiano antes de deshacerse de su rival y citarse con Lorenzo Sonego en la segunda ronda.

Curiosamente, el italiano tiene el cara a cara a favor con Carlitos, un dato que el pupilo de Juan Carlos Ferrero pretender igualar este próximo jueves.

"No me gusta tener el cara a cara en contra con nadie. Eso me incentiva para intentar empatar. Viene de ganar a (Daniel) Evans. Es un jugador muy peligroso con grandes tiros. Toca seguir mejorando e intentar que el 'head to head' sea ​​1-1", indicó Alcaraz tras su estreno en el Open de Australia.

El tenista murciano reconoció que se sintió "bastante bien" en su primer partido en el Open de Australia aunque lamentó las bolas de break desaprovechadas ante Gasquet.

"Me he sentido bastante bien. He tenido muchísimas oportunidades (de break) y no las he aprovechado. Llevaba dos meses sin competir. He salido contento por el partido en general. Me ayuda la sensación de esos nervios en el 'tie break'. Saco muchas cosas positivas de este partido", ha indicado Carlos Alcaraz.

"En la mayoría de partidos necesito muchas oportunidades para hacer los breaks, es algo que quiero mejorar. Aunque también estoy mejorando el que no me afecte e ir hacia adelante punto a punto", explicó el número 2 de la ATP.

"A nivel tenístico las cosas no las he sentido mal"

Carlos Alcaraz mostró su preferencia por jugar de día en Melbourne, aunque aclaró que las condiciones anoche le gustaron.

"Las condiciones de esta noche me han gustado porque no ha hecho mucho viento. Obviamente, prefiero jugar de día por el descansar y hacer las cosas a otro ritmo, pero a nivel tenístico las cosas no las he sentido mal", apuntó Alcaraz.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero también admitió que debe mejorar su porcentaje de primeros servicios, un aspecto clave para seguir avanzando rondas en el Open de Australia.

"Lo he ido mirando en las pantallas. Me gusta ver las estadísticas durante el partido y sé que el porcentaje de primeros era algo que tenía que subir. Mañana lo entrenaré para segunda ronda. El saque es algo que necesito y estaré enfocado en ello para el siguiente partido", concluyó Alcaraz.