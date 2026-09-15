Nairobi hará historia: África organizará por primera vez los Mundiales de atletismo

África organizará por primera vez en la historia un Campeonato Mundial de atletismo. Nairobi, capital de Kenia, ha sido elegida como sede de la edición de 2029, según anunció este martes World Athletics tras la reunión de su Consejo celebrada en Budapest.

El organismo internacional decidió también conceder a Múnich (Alemania) el Mundial de 2031, por lo que ya están definidas las tres próximas sedes de la gran cita del atletismo mundial: Pekín en 2027, Nairobi en 2029 y Múnich en 2031.

"Tuvimos la suerte de contar con cuatro candidaturas excepcionales para 2029 y 2031 y esta no fue una decisión fácil para el Consejo, que sigue cumpliendo su misión de impulsar el atletismo a nivel mundial mediante la celebración de nuestros Campeonatos Mundiales de Atletismo en Asia, África y Europa durante sus próximas tres ediciones", explicó el presidente de World Athletics, Sebastian Coe.

El británico destacó la calidad de las dos candidaturas finalmente elegidas: "Nairobi y Múnich presentaron dos propuestas muy atractivas. Ofrecen oportunidades muy diferentes pero igualmente emocionantes para nuestro deporte y me complace que ahora podamos empezar a trabajar con ambas ciudades para organizar dos campeonatos de talla mundial”, señaló.

La gran apuesta por África

La elección de Nairobi supone un paso histórico dentro de la estrategia de World Athletics para aumentar la presencia de sus grandes competiciones en África.

El continente ya ha acogido diferentes eventos internacionales durante los últimos años. Kampala, en Uganda, organizó el Mundial de campo a través en 2017, mientras que Nairobi fue sede ese mismo año del Mundial sub-18 y recibió posteriormente el Mundial sub-20 de 2021.

Gaborone, en Botsuana, acogió además los Relevos Mundiales de 2026, primera edición de esta competición disputada en territorio africano.

Esta experiencia ha terminado jugando a favor de Nairobi, que ya había presentado su candidatura para organizar el Mundial de 2025, finalmente concedido a Tokio.

World Athletics considera que la capital keniana ha evolucionado hasta convertirse en "una ciudad anfitriona de gran prestigio" y que su propuesta para 2029 ha sido más completa que la presentada anteriormente.

Kenia, un país volcado con el atletismo

La elección tiene también un importante componente cultural y deportivo. Kenia es una de las grandes potencias históricas del atletismo mundial, especialmente en las pruebas de fondo y medio fondo, y el interés por este deporte dentro del país está muy por encima de la media internacional.

Según una encuesta de aficionados elaborada por World Athletics, aproximadamente el 68% de los kenianos consultados calificó como alto su interés por el atletismo, frente al promedio mundial del 39%. El atletismo es además el segundo deporte más seguido en Kenia, únicamente por detrás del fútbol.

El país presenta el índice de recomendación neta más elevado de todos los mercados estudiados y ocupa el cuarto puesto mundial por número de seguidores en los canales de redes sociales de World Athletics. Todo ello permitirá que una de las grandes naciones del atletismo pueda disfrutar por primera vez en casa de un Mundial absoluto.

Múnich organizará el Mundial de 2031

Dos años después será el turno de Alemania. Múnich ha sido elegida para organizar la edición de 2031, en un país con una amplia experiencia en grandes acontecimientos internacionales de atletismo.

Berlín acogió los Europeos de 2018 y el Estadio Olímpico de Múnich fue uno de los grandes escenarios del Campeonato Europeo multideportivo de 2022. Según los organizadores, las pruebas de atletismo de aquella cita congregaron a unos 267.000 espectadores.

World Athletics también ha destacado el componente medioambiental de la candidatura alemana: "El Olympiapark es también un símbolo de sostenibilidad, y tenemos la certeza de que este será un valor fundamental en la planificación y ejecución del Campeonato Mundial, en consonancia con las mejores prácticas internacionales y el estándar de oro para eventos de World Athletics", declaró Coe.

Pekín, Nairobi y Múnich

Antes de las históricas citas de Nairobi y Múnich, el Mundial regresará a China. Pekín organizará la próxima edición entre el 10 y el 19 de septiembre de 2027.

Tanto Nairobi 2029 como Múnich 2031 se disputarán igualmente durante el mes de septiembre. La intención de World Athletics es situar su gran campeonato como el punto culminante del calendario internacional al final de cada temporada.

Asia, África y Europa albergarán así consecutivamente las tres próximas ediciones. La gran novedad llegará en 2029. Después de décadas produciendo algunos de los mejores atletas de la historia, África tendrá por fin su propio Mundial absoluto y Kenia será el país encargado de estrenarlo.