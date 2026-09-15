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Cazas de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Lituania, probablemente desde Bielorrusia

Múltiples cazas de la OTAN han derribado un dron sobre el distrito lituano de Kaunas.

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Cazas de la OTAN derriban un dron en el espacio aéreo de Lituania, probablemente desde Bielorrusia | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Rusia intensifica su agresión contra Ucrania y sigue poniendo en alerta a Europa. Cazas de la OTAN han derribado un dron que entró en el espacio aéreo lituano, probablemente desde Bielorrusia, según ha informado Gitanas Nauseda.

Todas las alertas se encendieron, incluidas las de la capital del país báltico, Vilna. "Se ha neutralizado con éxito un dron sobre territorio lituano", ha informado en redes sociales el Ministerio de Defensa añadiendo que: "Las Fuerzas Armadas de Lituania y los pilotos italianos que prestan servicio en la Misión de Defensa Aérea de la OTAN han dado una respuesta rápida y responsable".

Previamente las autoridades activaban la "alerta amarilla" a los distritos de Eletrenai, Trakai, Kaunas y Vilna por un "dron potencialmente detectado", una alerta que duró escasos minutos. Tras la interceptación, "se han desplegado efectivos para identificar de qué tipo de dron se trata, cuáles son sus características y cuál era su objetivo de vuelo", ha indicado Vitkauskas.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, calificó el incidente de "inaceptable" y afirmó que podría haber puesto en peligro vidas humanas. "Por nuestra parte, Dinamarca trabaja para garantizar que todos los buques puedan transitar pacíficamente por aguas danesas, pero Rusia está modificando gradualmente los límites de lo que considera un comportamiento aceptable".

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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